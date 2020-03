La saison NBA suspendue au coronavirus: faits, scénarios et conséquences

Depuis l'annonce du test positif de Rudy Gobert (Utah) au nouveau coronavirus, la NBA a décidé de suspendre sa saison sine die. Etat des lieux de la situation, ses possibles évolutions et conséquences.

Combien de joueurs sont atteints ?

Pour l'heure, trois. Depuis que Rudy Gobert est devenu le fameux "Patient zéro" de NBA, soit le premier joueur atteint du Covid-19, deux autres ont été testés positifs: son coéquipier du Jazz Donovan Mitchell et Christian Wood, joueur de Detroit que Utah a affronté le 7 mars. Tous affirment bien se porter.

Une fois le cas Gobert connu, il a été demandé aux joueurs et staffs de Utah et des cinq équipes ayant joué contre eux les dix jours précédents de se mettre en quarantaine. En l'occurrence ceux des Cleveland Cavaliers, des New York Knicks, des Boston Celtics, des Detroit Pistons et des Toronto Raptors.

Si cette mesure ne concerne pas les joueurs des 24 franchises restantes, la NBA, suivant le principe de précaution généralisé, a demandé à chacun à rester à l'isolement jusqu'à nouvel ordre.

Quel impact sur la saison ?

La suspension de la saison, annoncée sans date de reprise, "durera au moins trente jours", a établi Adam Silver jeudi. Cela mène au 10 avril, soit, selon le calendrier initial, cinq jours avant la fin de la saison régulière, huit avant les play-offs.

"Même si nous sommes absents pendant un mois, six semaines, nous pouvons toujours reprendre la saison", a assuré le patron de la Ligue, sans écarter le pire scénario: une annulation pure et simple.

Jeudi, Mark Cuban, propriétaire des Dallas Mavericks, a lui mentionné un arrêt possible de deux mois.

Or dimanche, le Centre de prévention et de contrôle des maladies (CDC) a recommandé aux organisateurs d'annuler ou de reporter les évènements impliquant 50 personnes ou plus à travers les États-Unis, pour les huit prochaines semaines. Une suggestion dont pourrait tenir compte la Ligue.

Dans tous les cas, si reprise du championnat il y a, cela pourrait priver certaines stars de Jeux olympiques, s'ils sont maintenus (24 juillet-9 août). LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard, candidats aux finales NBA, pourraient y renoncer, contrairement à Stephen Curry ou Bradley Beal, non concernés par les play-offs.

Quelles conséquences économiques ?

Sur le plan économique, la saison avait mal débuté avec l'incident diplomatique avec la Chine causé par le tweet de Daryl Morey, manager général de Houston, en soutien aux manifestants à Hong Kong. Les "pertes substantielles" évoquées par Adam Silver ont été estimées par ESPN entre 150 et 200 millions de dollars.

En cas d'annulation de la saison régulière, la NBA pourrait perdre 500 millions de dollars, estime John Vrooman, professeur à l'université de Vanderbilt interrogé par l'AFP. Et le double dans l'hypothèse où les play-offs ne se joueraient pas, car les droits télévisés (2,7 milliards de dollars par an, environ 2,4 milliards d'euros) sont liés à leur déroulement.

Selon Forbes, chaque match de saison régulière rapporte environ 1,2 million de dollars. Il en reste 259 à jouer. S'ils sont annulés ou joués à huis clos, quelque 310 millions de dollars de billetterie seront perdus.

Les rencontres de play-offs rapportent 2 millions chacune. Chaque série pouvant se finir en quatre, cinq, six ou sept matches, l'estimation est plus incertaine. Ces dernières saisons, quelque 80 matches de play-offs ont eu lieu en moyenne. Si ce nombre se confirmait, la perte serait de 160 millions de dollars au niveau de la billetterie.

Quid des salaires des joueurs ?

Le syndicat des joueurs a envoyé à ses membres une note déclarant qu’ils "continueront de percevoir leur salaire le jour de leur paie", pendant que la saison est suspendue.

Dans la convention collective de la NBA existe une clause épidémie parmi les cas de force majeure. Ce qui permet aux franchises de réduire les salaires des joueurs pour les matches manqués. Or, il en reste environ une quinzaine à disputer pour chaque équipe.

Que font les basketteurs ?

Jusqu'à nouvel ordre, les entraînements collectifs sont eux aussi suspendus. Si certains peuvent faire des séances individuelles, d'autres occupent leur temps aux jeux vidéo. Giannis Antetokounmpo, lui, apprend à jouer de la guitare.

Pour Mark Cuban, leur présence sur les "réseaux sociaux va exploser". "Ils doivent gérer leur ennui et se connectent davantage avec les fans, jouent en réseau, font du Tik Tok dance" (imitations de danses sur le réseau social TikTok)." Comme Tacko Fall (Boston), qui a posté une vidéo de lui exécutant une danse saccadée.