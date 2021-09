La tempête Ida sème le chaos aux Etats-Unis, au moins 41 morts à New York et aux alentours

New York est sonnée jeudi, frappée dans la nuit par des pluies torrentielles et des inondations soudaines et historiques qui ont fait au moins 41 morts dans la région, après le passage dévastateur de la tempête Ida du sud au nord des Etats-Unis.

Dans la mégapole économique et culturelle américaine, la police a dénombré au moins 12 morts, dont 11 personnes probablement prises au piège et noyées dans leurs sous-sols, des logements rudimentaires, et parfois insalubres, aménagés au pied des immeubles de Manhattan, Queens ou Brooklyn.

Les personnes décédées avaient entre 2 à 86 ans et les pompiers ont porté secours à des centaines de résidents.

Juste au nord de Manhattan, dans le comté huppé de Westchester, en bord de mer, qui était encore jeudi soir cerné par des eaux boueuses et saumâtres, l'un de ses responsables, George Latimer, a indiqué sur CNN que trois personnes qui avaient tenté de sortir de leur voiture se sont elles aussi vraisemblablement noyées.

Le pire bilan est pour le New Jersey, Etat qui fait face à New York, avec "au moins 23 personnes qui ont perdu la vie", a indiqué "attristé" le gouverneur Phil Murphy. La plupart des victimes ont été prises par surprise et au piège dans leur voiture et sont mortes probablement noyées, a déploré le responsable.

Enfin, près de Philadelphie, trois personnes sont décédées, selon les autorités locales.

Des rues, avenues, voies rapides ont été soudainement transformées en torrents, tant dans les quartiers de Brooklyn et de Queens que dans le comté de Westchester, au nord de New York. Dans ce comté huppé de bord de mer, des dizaines de véhicules étaient encore immergés jusqu'au toit jeudi et des sous-sols de jolies maisons traditionnelles de la côte Est dévastés par les eaux saumâtres et boueuses, montant parfois jusqu'à 60 cm.

"J'ai l'impression d'avoir tout perdu", a dit à l'AFP, en larmes, Marcio Rodrigues, garagiste de la commune de Mamaroneck, dans son atelier de voitures inondé.

Le gigantesque réseau de métro de New York a partiellement redémarré jeudi, après l'inondation de nombreuses stations.

Le NWS, le service météo américain, a enregistré un record absolu de 80 mm de pluie en une heure à Central Park.

- "Jamais vu" -

"J'ai 50 ans et je n'ai jamais vu autant de pluie", a témoigné Metodija Mihajlov, restaurateur dans le très chic Upper West Side, près du célébrissime parc, poumon vert de New York. "C'était comme dans la jungle, une pluie tropicale. Incroyable", a ajouté le commerçant.

Au milieu de la nuit, la nouvelle gouverneure de l'Etat de New York, Kathy Hochul, avait décrété "l'état d'urgence" suite aux inondations "majeures" dans tous les comtés frontaliers de la ville, concernant potentiellement quelque 20 millions d'habitants. Le maire de New York Bill de Blasio, dont la ville se relève à peine de la pandémie, avait déploré un "événement météorologique historique".

L'"état d'urgence" pour ces inondations est sans précédent pour la ville de New York, selon le service météo américain.

- "Réchauffement climatique" -

Jeudi, des New-Yorkais nettoyaient leurs caves et plusieurs responsables politiques pointaient du doigt le dérèglement climatique, deux semaines après les fortes pluies de la tempête Henri et neuf ans après l'ouragan Sandy. "Le réchauffement climatique est à nos portes et il va s'aggraver de plus en plus si nous ne faisons rien", a mis en garde le sénateur démocrate de New York, Chuck Schumer.

D'impressionnantes tornades et inondations ont aussi frappé en Pennsylvanie, dans le New Jersey - sous état d'urgence également - et dans le Maryland.

Les ouragans et tempêtes sont un phénomène récurrent aux Etats-Unis. Mais le réchauffement de la surface des océans contribue à rendre les tempêtes plus puissantes, alertent les scientifiques.

Elles font notamment peser un risque de plus en plus important sur les communautés côtières, victimes de phénomènes de vagues-submersions amplifiés par la montée du niveau des océans.

L'ouragan Ida, rétrogradé en cyclone post-tropical, continue désormais sa route vers le nord et fonce au-dessus de la Nouvelle-Angleterre.

Le président Joe Biden se rendra vendredi en Louisiane, Etat du sud où Ida a touché terre dimanche, détruisant de nombreux bâtiments et privé d'électricité plus d'un million de foyers. "Nous sommes tous ensemble là-dessus. La nation est prête à aider", a simplement déclaré le locataire de la Maison Blanche.