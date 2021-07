Le Covid-19 n'a pas été "vaincu" prévient Biden

Le Covid-19 "n'a pas encore été vaincu", a averti dimanche le président américain Joe Biden, alors que les inquiétudes continuent de monter face au variant Delta, qui frappe de plein fouet plusieurs pays dont la Russie et pourrait entraîner une nouvelle vague de la pandémie.

L'épidémie a accéléré cette semaine dans toutes les régions du monde, sauf en Amérique latine. En Asie, certains pays ont reconfiné toute ou partie de leur population.

Le Covid-19 a fait au moins 3,974 millions de morts depuis son apparition fin 2019, selon un bilan établi dimanche par l'AFP.

Dans ce contexte, le président américain a appelé ses compatriotes à se faire vacciner, "l'action la plus patriotique qui soit", dans un discours prononcé à l'occasion de la fête nationale à la Maison Blanche, alors que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 ne baisse plus aux Etats-Unis depuis la mi-juin et que le faible taux de vaccination dans certaines régions inquiètent les experts.

Concernant la gestion internationale de la pandémie, la prix Nobel d'économie Esther Duflo a estimé dimanche que les pays riches avaient commis plusieurs "erreurs", ce qui inquiète au moment où la coopération est nécessaire face à l'urgence climatique.

Selon elle, les pays occidentaux ont laissé passer plusieurs "occasions d'agir" pour sortir la planète de la pandémie, notamment en ne permettant pas aux pays plus pauvres de vacciner massivement leur population.

A ce propos, le président vénézuélien Nicolas Maduro a lancé un ultimatum au programme Covax visant à garantir un accès équitable aux vaccins anti-Covid 19, assurant que son pays a payé ces vaccins mais ne les a toujours pas reçus.

"Le système Covax a échoué. Nous avons rempli notre part (...) ou on nous envoie les vaccins ou on nous rend l'argent", a déclaré dimanche M. Maduro à la télévision nationale, précisant que son pays avait payé 120 millions de dollars au système de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sans rien recevoir.

Selon des précédentes déclarations du président Maduro, les Etats-Unis ont bloqué 10 millions de dollars, dernier paiement de son pays pour bénéficier de Covax, en raison des sanctions notamment américaines prises contre le Venezuela pour l'évincer du pouvoir.

- Nouveau record russe -

La Russie, qui continue d'être frappée de plein fouet par une nouvelle vague de Covid-19 portée par le variant Delta, a annoncé dimanche avoir recensé 25.142 nouvelles contaminations lors des dernières 24 heures, un record depuis le 2 janvier.

Le pays avait déjà enregistré cette semaine des records de morts du Covid pendant cinq jours d'affilée, avec 697 décès annoncés samedi. Le bilan pour les dernières 24 heures s'établissait dimanche à 663 morts.

Le Kazakhstan voisin a annoncé un bilan de 3.003 nouveaux cas en 24 heures, un record pour ce pays d'Asie centrale.

Face à la progression du variant Delta, le débat enfle en Europe sur la vaccination des soignants. En Italie, trois cents d'entre eux ont saisi la justice en vue d'obtenir la levée de l'obligation qui leur est faite de se vacciner contre le Covid-19, selon la presse.

En France, à l'inverse, une centaine de médecins ont demandé au gouvernement de rendre la vaccination obligatoire pour les soignants des hôpitaux et des maisons de retraite avant début septembre afin d'"éviter une quatrième vague".

Au Luxembourg, le Premier ministre Xavier Bettel, 48 ans, a été placé dimanche sous observation à l’hôpital pour 24 heures "par précaution" afin d'effectuer des analyses complémentaires, une semaine après avoir été testé positif au Covid-19, selon un communiqué du gouvernement.

En Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson doit dévoiler lundi ses projets pour lever l'essentiel des dernières restrictions sanitaires à partir du 19 juillet. Initialement prévue le 21 juin, cette échéance avait été repoussée d'un mois en raison de la flambée du variant Delta.

La reine Elizabeth II a décerné au service public de santé britannique, le NHS, mis à rude épreuve par la pandémie de Covid-19 et qui fête lundi ses 73 ans, la Croix de George, plus haute distinction civile du Royaume-Uni.

- "Pression énorme" au Bangladesh -

En Asie, l'Indonésie a imposé samedi pour deux semaines un confinement partiel dans la capitale Jakarta, sur l'île principale de Java, et à Bali, face à une vague sans précédent d'infections au Covid-19. Les mosquées, les restaurants et les centres commerciaux ont été fermés, et le système de santé est au bord de l'asphyxie.

Au Bangladesh, confiné depuis jeudi, les hôpitaux et familles des victimes n'arrivent plus non plus à faire face au rythme de contaminations dans la ville de Khulna (sud-ouest), devenue l'épicentre de la nouvelle vague de contagions au Covid-19.

- Manifestations au Brésil-

Au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé au monde avec plus de 520.000 morts, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi contre le président Jair Bolsonaro, qui fait l'objet d'une enquête préliminaire, soupçonné d'avoir omis de signaler une tentative de corruption dans l'achat de vaccins.

"Bolsonaro génocidaire", "Ce n'est pas du négationnisme, c'est de la corruption" ou "Oui aux vaccins", pouvait-on lire sur des pancartes brandies dans une manifestation à Sao Paulo.

