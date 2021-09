Le footballeur français Benjamin Mendy jugé pour viols dès janvier

Accusé de plusieurs viols, le footballeur français Benjamin Mendy, champion du monde en 2018, sera jugé à partir du 24 janvier 2022, a annoncé vendredi la justice britannique, qui le maintient en l'état en détention provisoire.

Susceptible encore d'être modifiée, cette date a été fixée à l'issue d'une audience devant un tribunal de Chester, dans le nord-ouest de l'Angleterre, où l'international français de Manchester City ne s'est exprimé que pour décliner son identité.

Vêtu d'un survêtement de couleur crème, Benjamin Mendy, 27 ans, a écouté les bras croisés les propos tenus à l'audience, qui lui ont été traduits en français par un interprète.

Il a été maintenu en détention à l'issue de l'audience de 45 minutes, essentiellement consacrée à des questions techniques, et a fait un clin d'oeil à un homme dans le public en quittant la salle.

Une nouvelle audience est prévue le 15 novembre, lors de laquelle l'avocate du latéral gauche, Eleanor Laws, a indiqué qu'elle pourrait demander l'abandon des charges.

Benjamin Mendy, qui doit encore plaider coupable ou non coupable, avait été placé en détention provisoire fin août à la prison HMP Altcourse de Liverpool. Son club, où il évolue depuis 2017, l'avait suspendu quelques minutes avant l'annonce par la police de son renvoi devant la justice.

Il est accusé de trois viols en octobre 2020 et d'un viol en août 2021, à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire.

Il est aussi accusé d'agression sexuelle sur une femme, également à son domicile, au début du mois de janvier dernier.

Les agressions présumées concernent trois femmes, dont une mineure.

- Lamborghini saisie -

Pour recruter Mendy, révélé à Marseille et passé une saison par Monaco, City avait déboursé 52 millions de livres (environ 60 millions d'euros), faisant à l'époque du jeune latéral gauche français le défenseur le plus cher de l'histoire.

Mais sa carrière a depuis été rythmée par les blessures, comme sa rupture des ligaments croisés en 2017, forçant Mendy à passer plus de temps à soigner ses genoux et des ennuis musculaires qu'à taper dans un ballon.

L'international français avait aussi fait les choux gras des tabloïds à l'automne 2020 lors de la saisie de sa Lamborghini, d'une valeur de plus de 500.000 euros, qu'il conduisait sans permis ni assurance. Il avait plaidé coupable et été condamné à un peu plus de 1.000 euros d'amende.

Egalement inculpé dans le cadre de l'enquête, un deuxième homme, Louis Saha Matturie, 40 ans, a comparu aux côtés du champion français et a éclaté en sanglots avant de repartir en détention. Originaire d'Eccles, près de Manchester (nord-ouest), il est inculpé pour quatre viols commis sur trois personnes entre avril et août.

Ses liens avec Benjamin Mendy n'ont pas été précisés. Le tabloïd The Sun le présente comme un assistant.

Ces accusations de viols contre les joueurs de football ne constituent pas une première, notamment en Angleterre. Mais le maintien en détention provisoire d'un joueur de premier plan sur une période aussi longue est rarissime.

La justice britannique avait révoqué en août le régime de liberté conditionnelle de Benjamin Mendy lui reprochant, selon les médias britanniques, de ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire imposé dans l'enquête sur les viols présumés de 2020.