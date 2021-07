Le pape salue les fidèles d'un balcon de son hôpital

Le pape François -hospitalisé depuis une semaine après une opération du côlon- s'est adressé dimanche aux fidèles de son balcon du dixième étage, d'une voix un peu enrouée, "content" d'honorer son traditionnel rendez-vous dominical.

"Chers frères et soeurs, bonjour! Je suis content de pouvoir maintenir le rendez-vous dominical de l'Angelus, également ici depuis la polyclinique Gemelli", a lancé le chef des 1,3 milliard de catholiques, acclamé par quelque 200 personnes rassemblées devant l'établissement, dont beaucoup de membres du personnel en blouse blanche.

"J'ai senti votre proximité et le soutien de vos prières. Merci du fond du coeur !", a-t-il ajouté, avec un léger toussotement, semblant aussi par moments essoufflé.

"Au cours de ces jours de convalescence à l'hôpital, j'ai expérimenté combien est important un bon service de soins, accessible à tous, comme ceux qui existent en Italie et dans d'autres pays", a-t-il souligné. "Il faut les maintenir!", a plaidé le pape, se faisant l'avocat de la gratuité.

"Je veux exprimer ma reconnaissance et mon encouragement aux médecins et à tous les employés des services de santé et au personnel de cet hôpital et d'autres hôpitaux. Ils travaillent tant!", a poursuivi François, saluant sur son balcon trois enfants malades soignés à l'hôpital universitaire.

Après la prière de l'Angelus, le pape a aussi eu une pensée pour Haïti après l'assassinat de son président, espérant que "la spirale de la violence cessera".

En ce "dimanche de la mer" dédiée aux marins, il a en outre appelé à "prendre soin de la santé des mers", ajoutant : "pas de plastique dans la mer!". Avant de conclure pas sa rituelle demande: "n'oubliez pas de prier pour moi!"

Après son discours debout devant un pupitre, le pape a regagné son appartement assis sur une chaise roulante, saluant au passage de nombreuses malades et infirmières dans les couloirs, selon des photos transmises par le Vatican.

Le Vatican n'a pas encore précisé quand le pape rentrerait dans sa petite résidence hôtelière Sainte-Marthe de la Cité du Vatican où il loge dans un modeste deux pièces de 50 m2.

La convalescence de François a été documentée par un court bulletin de santé quotidien, une démarche inhabituelle du Saint-Siège peu encline à commenter la santé du pape. Aucun bilan n'a toutefois été diffusé dimanche.

- Opéré sous anesthésie générale -

Son opération de dimanche dernier, sous anesthésie générale, a consisté en une "colectomie gauche" (chirurgie pour retirer une portion de côlon), programmée pour une sténose diverticulaire symptomatique du côlon.

Le pape souffrait d'une inflammation potentiellement douloureuse des diverticules, hernies ou poches qui se forment sur les parois de l'appareil digestif. Une des complications possibles de cette affection est la sténose, c'est-à-dire un rétrécissement de l'intestin.

François a attendu le mois de juillet pour cette intervention, lorsque son programme est allégé.

Pour sa convalescence, François se trouve dans la même chambre au dixième étage de l'hôpital Gemelli que celle utilisée par le pape Jean Paul II, opéré à de nombreuses reprises dans cet établissement: Après une tentative d'assassinat en 1981, pour une tumeur au côlon en 1992, des chutes en 1993 et 1994, une opération d'appendicite en 1996. Il y avait aussi séjourné début 2005, au bout de ses forces, juste avant de mourir à l'âge de 84 ans.

Jean Paul II, dont la statue trône devant l'hôpital, y avait également récité l'Angelus et salué les fidèles depuis une fenêtre.

Il y a une semaine, avant de se rendre à l'hôpital, le pape François avait annoncé son prochain voyage, à Budapest pour un congrès et dans l'Etat de Slovaquie à la mi-septembre, son deuxième déplacement à l'étranger cette année, après sa visite historique en Irak en mars.

Dans l'avion qui le ramenait de Bagdad à Rome, François avait confié s'être senti beaucoup plus fatigué qu'au cours de ses précédents déplacements à l'étranger.

"Je ne sais pas si les voyages se ralentiront", avait commenté le pape argentin, qui avait semblé avoir beaucoup plus de mal que de coutume à marcher pendant ses étapes aux quatre coins de l'Irak.

François a souffert à nouveau au début de l'année d'une sciatique récurrente qui l'avait obligé à annuler plusieurs engagements à Rome.

Il est néanmoins considéré comme en relative bonne santé pour un homme de 84 ans, bien qu'il ait subi l'ablation partielle d'un poumon lorsqu'il avait 21 ans.