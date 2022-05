Le plus gros diamant blanc mis aux enchères loin d'atteindre un record

Il devait faire des étincelles. Mais "The Rock", un diamant blanc de 228,31 carats, le plus gros jamais vendu aux enchères, est loin d'avoir atteint un montant record dans sa catégorie, malgré un prix final s'élevant à près de 21 millions d'euros.

Le diamant de la Croix-Rouge lui a volé la vedette, porté sans doute par le fait qu'une partie du produit de la vente ira au Comité international de la Croix-Rouge, au moment où la guerre en Ukraine ensanglante à nouveau le Vieux continent.

De multiples enchérisseurs se sont âprement disputé ce diamant jaune canari pendant de dix longues minutes, la vente s'achevant sur un duel par pallier de 50.000 francs suisses. Il a été vendu 13,5 millions d'euros (14,1 millions CHF), dépassant les attentes.

Le commissaire priseur Rahul Kadakia, directeur international du département de joaillerie de Christie's, en charge de la vente de "The Rock" a lui abaissé son marteau à 18,6 millions CHF (17,8 millions d'euros) au terme de quelques minutes seulement d'enchères, sous les applaudissements malgré tout, dans une salle comble d'un palace genevois.

Il était estimé entre 20 et 30 millions de dollars (entre 19 et 28,4 millions d'euros). Son prix final, incluant la prime de l'acheteur (commission), s'élève à 20,7 millions d'euros.

Mais M. Kadakia a expliqué à l'AFP qu'il n'était pas déçu car "The Rock" avait établi "un nouveau prix record par carat pour un diamant de couleur G", l'échelle de graduation des teintes de couleur d'un diamant blanc allant de D à Z.

La pierre précieuse, dont le vendeur est originaire d'Amérique du Nord mais qui reste anonyme, avait tout pour séduire les collectionneurs et les investisseurs.

"Il s'agit d'un diamant taillé en forme de poire vraiment exceptionnel" et "il est parfaitement symétrique", avait expliqué à l'AFP Max Fawcett, chef du département bijouterie de Christie's à Genève, avant la vente.

Selon l'expert, il n'existe qu'une "poignée" de diamant de cet acabit.

Le dernier record pour un diamant blanc similaire (163,41 carats) avait porté la pierre à 33,7 millions de dollars (prix incluant la prime de l'acheteur) - soit 206.236 dollars par carat, lors d'une vente en novembre 2017 à Genève. Selon Christies, il s'agissait d'un record toutes maison de vente aux enchères confondues.

"The Rock" mesure 3,1 cm de large sur 5,4 cm de longueur est plus haut qu'une balle de golf, et pèse également, avec ses 61,3 grammes, plus qu'une balle de tennis. Extrait d'une mine d'Afrique du Sud au début des années 2000, il fut ensuite vendu par Christie's dans le cadre d'une vente de gré à gré à un collectionneur privé.

- Le diamant de la Croix-Rouge -

"The Red Cross Diamond", un diamant jaune canari de forme coussin de 205,07 carats, a fait fureur.

La gemme originale a été extraite en 1901 dans une mine sud-africaine de la société De Beers et aurait pesé environ 375 carats, selon Christie's. En plus de se classer parmi les plus gros diamants du monde, une caractéristique frappante de la pierre est son pavillon, qui est facetté de façon naturelle en forme de croix de Malte.

Le 10 avril 1918, la pierre avait été mise en vente pour la première fois chez Christie's à Londres par le Diamond Syndicate, au profit de la British Red Cross Society et de l'Ordre de Saint-Jean (connu sous le nom d'Ordre de Malte).

A l'époque, le diamant avait été adjugé 10.000 livres (environ 600.000 livres d'aujourd'hui, soit plus 700.000 euros). Il avait été acheté par la célèbre joaillerie londonienne SJ Phillips.

Le 21 novembre 1973, il fut à nouveau mis en vente chez Christie's à Genève, pour 1,8 million de francs.

"Nous sommes très heureux d'avoir pu le placer dans une autre collection privée et du fait que les consignataires du Red Cross Diamond vont faire un don à sept chiffres au Comité international de la Croix-Rouge", a indiqué M. Kadakia.

Le vendeur a souhaité conserver l'anonymat mais a publié cette déclaration: "Depuis près d'un demi-siècle, notre famille a eu le privilège de conserver le Red Cross Diamond. (...) En ce moment propice de l'histoire, nous honorons l'appel que d'autres ont lancé avant nous".