Situation sur le terrain, réactions internationales, promesses de sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- Combats à Kiev -

De premiers combats dans la capitale Kiev ont été signalés vendredi, au lendemain du lancement d'une attaque massive de la Russie contre l'Ukraine. Echanges de tirs et explosions ont notamment été entendus dans le quartier d'Obolon et des détonations sourdes depuis le centre de la ville.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé l'armée russe de "bombarder des quartiers civils". "Cela nous rappelle (l'offensive nazie) de 1941", a-t-il dit en évoquant au moins 137 morts et 316 blessés côté ukrainien.

"Nous sommes tous ici" pour "défendre" l'Ukraine, a-t-il ajouté en fin de journée dans une vidéo tournée devant le bâtiment de la présidence à Kiev.

Les forces ukrainiennes ont aussi rapporté combattre des unités de blindés russes dans deux localités entre 40 et 80 km au nord de la capitale.

- Plus de 50.000 Ukrainiens ont fui leur pays -

Plus de 50.000 Ukrainiens ont fui leur pays en moins de 48 heures, depuis le début de l'invasion russe, selon le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés, qui a comptabilisé jeudi 100.000 déplacés.

- Poutine appelle l'armée ukrainienne à se soulever -

Le président Vladimir Poutine, tout en se disant prêt à envoyer une délégation dans la capitale de son allié bélarusse, Minsk, pour des pourparlers avec Kiev, a appelé l'armée ukrainienne à "prendre le pouvoir" et à renverser le président Zelensky et son entourage, qualifiés de "néonazis" et de "drogués".

- Suspension et sanctions -

Le Conseil de l'Europe a décidé de "suspendre" toute participation des diplomates et délégués russes aux principales instances de l'organisation paneuropéenne "avec effet immédiat".

Les Européens ont par ailleurs décidé de sanctionner Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov par un gel de leurs avoirs dans l'Union européenne.

La France s'est dite en faveur de l'exclusion de la Russie du système bancaire Swift, une sanction que certains pays comme l'Allemagne ou la Hongrie sont réticents à prendre, craignant pour leur approvisionnement énergétique.

- L'Ukraine s'inquiète pour Tchernobyl -

L'Ukraine a dit vendredi avoir enregistré des données de radiation préoccupantes à la centrale accidentée de Tchernobyl, tombée aux mains de l'armée russe la veille, Moscou affirmant pour sa part que tout y était sous contrôle.

- La Turquie veut "des mesures plus décisives" -

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, dont le pays est membre de l'Otan, a reproché vendredi à l'Alliance Atlantique et à l'Union européenne leur manque d'"action déterminée" face à l'invasion de l'Ukraine, appelant à "des mesures plus décisives".

- "Une correction de l'Histoire", selon Assad -

Le président syrien, Bachar Al-Assad, a salué vendredi l'invasion de l'Ukraine par la Russie lors d'un entretien téléphonique avec son homologue russe, estimant qu'il s'agissait d'une "correction de l'Histoire et un rétablissement de l'équilibre de l'ordre international après la chute de l'Union soviétique".

- Le pape dit aux Russes "sa préoccupation" -

Le pape François s'est rendu vendredi matin à l'ambassade de Russie près le Saint-Siège, à Rome, pour "exprimer sa préoccupation" face à la guerre en Ukraine.

- Sports, culture... la Russie mise au ban -

Le Grand Prix de Russie de Formule 1, prévu le 25 septembre à Sotchi, a été annulé. La finale de la Ligue des champions, qui devait avoir lieu à Saint-Pétersburg, a été déplacée au Stade de France, près de Paris, le 28 mai.

Le Comité exécutif du Comité international olympique a de son côté exhorté toutes les fédérations sportives internationales à annuler ou à délocaliser tout événement prévu en Russie ou au Bélarus.

Le célèbre chef d'orchestre Valeri Guerguiev, connu pour ses liens chaleureux avec le Kremlin et pour un concert à Palmyre en Syrie avec les forces russes, a été soudainement écarté jeudi des concerts au Carnegie Hall de New York où il devait diriger le Philharmonique de Vienne.

La Russie a aussi été interdite de participer au concours Eurovision de la chanson.

burs-frd/ber/lpt