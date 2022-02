Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions : le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- La guerre dans et autour de Kiev -

Au troisième jour de l'invasion menée par le président russe Vladimir Poutine, de violents combats se déroulent à Kiev, la capitale devenue ville-fantôme où un couvre-feu a été instauré samedi jusqu'à lundi 08H00 (06H00 GMT).

L'armée de terre ukrainienne dit avoir détruit une colonne de cinq véhicules russes, dont un char.

Un haut immeuble résidentiel a été touché par un tir de missile, d'après les autorités, qui n'ont pas donné de bilan.

Le métro est à l'arrêt et sert désormais de "refuge" antiaérien aux habitants.

Les forces ukrainiennes ont aussi fait état de "violents" combats à 30 km au sud-ouest de la capitale où les Russes "essayent de faire débarquer des parachutistes".

- L'armée russe "élargit l'offensive" -

L'armée russe a reçu samedi l'ordre d'élargir son offensive sur l'Ukraine, "dans toutes les directions", a annoncé le ministère de la Défense.

Le Kremlin a accusé Kiev d'avoir fait capoter vendredi une trêve en "refusant" des "négociations".

Les médias nationaux russes ont reçu l'ordre de supprimer de leurs contenus toute référence à des civils tués par l'armée russe. Officiellement, Moscou appelle son intervention une "opération militaire spéciale" destinée au "maintien de la paix".

La Russie a engagé en Ukraine "plus de 50%" de la force qu'elle a massée aux frontières du pays et apparaît "de plus en plus frustrée" par la ferme résistance de l'armée ukrainienne, a affirmé samedi un haut responsable du Pentagone.

- Deux cents civils tués, 115.000 réfugiés en Pologne -

Le gouvernement ukrainien a fait état de 198 civils tués, dont trois enfants, et plus d'un millier de blessés depuis le début de cette invasion.

Des dizaines de militaires ont également perdu la vie. La Russie ne donne, elle, aucun bilan sur ses pertes.

La Pologne a annoncé que 115.000 Ukrainiens avaient déjà franchi ses frontières pour s'y réfugier.

- Armes et aide occidentales -

"Nous avons tenu bon et repoussons avec succès les attaques ennemies. Les combats continuent dans de nombreuses villes et régions du pays, mais (...) c'est notre armée qui contrôle Kiev et les villes clefs autour de la capitale", a assuré le président ukrainien Volodomyr Zelensky dans une vidéo.

Jurant de rester dans la capitale, il a également affirmé qu'"armes et équipements de nos partenaires sont en route pour l'Ukraine".

Washington a ainsi annoncé une nouvelle aide militaire de 350 millions de dollars, incluant "de nouveaux moyens militaires défensifs".

La République tchèque va faire don de mitrailleuses, de fusils automatiques et de précision, de pistolets et de munitions.

Les Pays-Bas fourniront également des missiles et des équipements militaires.

- Sanctions -

Zelensky a appelé l'Allemagne et la Hongrie à avoir le "courage" d'approuver l'exclusion de la Russie du système interbancaire Swift, examinée par l'Union européenne. Après la France, l'Italie a promis de soutenir une telle sanction.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a dénoncé "l'égoïsme en béton" de certains pays occidentaux, dont l'Allemagne, réclamant des sanctions "écrasantes" contre la Russie.

Un bateau de commerce transportant des véhicules vers Saint-Petersbourg, soupçonné d'appartenir à une entreprise russe visée par les sanctions prises par l'UE, a été dérouté vers Boulogne-sur-Mer (nord-ouest de la France).

Moscou a décidé de fermer son espace aérien aux avions liés à la Bulgarie, la Pologne et la République tchèque, après une décision similaire prise par ces trois pays à l'encontre des compagnies russes.

La Roumanie a fermé à son tour samedi son espace aérien aux compagnies aériennes russes et rapatrié son personnel diplomatique de Kiev.

