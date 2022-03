Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- Pourparlers russo-ukrainiens au Belarus -

Des pourparlers russo-ukrainiens devaient débuter jeudi après-midi à la frontière bélarusso-polonaise, vers 15h00 locales (12h00 GMT) selon le négociateur russe Vladimir Medinski. Mais le chef de la délégation ukrainienne, David Arakhamia, a indiqué qu'elles ne commenceraient qu'environ deux heures plus tard.

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a affirmé que les dirigeants occidentaux pensaient à une guerre nucléaire dans leur conflit avec la Russie. "Tout le monde sait qu'une troisième guerre mondiale ne peut être que nucléaire, mais j'attire votre attention sur le fait que c'est dans l'esprit des politiques occidentaux, pas dans celui des Russes", a-t-il dit.

La Haute-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Michelle Bachelet a elle mis en garde la communauté internationale contre la menace nucléaire qui pèse sur "l'ensemble de l'humanité".

- "Le pire est à venir" selon Macron, qui a parlé à Poutine -

Le président français Emmanuel Macron a de nouveau parlé durant une heure trente jeudi avec Vladimir Poutine, puis a appelé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a annoncé l'Elysée.

Emmanuel Macron pense que "le pire est à venir" en Ukraine après son échange avec Vladimir Poutine, qui a fait part de "sa très grande détermination" à poursuivre son offensive, dont le but est "de prendre le contrôle" de tout le pays, selon l'Elysée.

Selon le Kremlin, Vladimir Poutine a exprimé son intention de poursuivre "sans compromis" son offensive contre les "nationalistes" en Ukraine.

Le dirigeant russe a également "commenté par le menu" un discours prononcé la veille par le président français "exprimant son désaccord avec plusieurs de ses thèses", notamment "la déclaration qualifiant de +mensonge+ le fait que la Russie combat le nazisme en Ukraine", selon le Kremlin.

- Les Russes à Kherson, bombardements à Marioupol et Kharkiv -

Des responsables ukrainiens ont confirmé dans la nuit de mercredi à jeudi la présence de l'armée russe à Kherson (Sud), que Moscou avait auparavant annoncé avoir capturée et, plus à l'est, à Marioupol, le maire a accusé la Russie de vouloir assiéger la ville.

Les bombardements dans le centre de Kharkiv, la deuxième ville du pays, ont fait mercredi au moins 21 morts selon le gouverneur régional et d'autres pilonnages russes à Izioum, près de Kharkiv, ont fait huit morts dont deux enfants, selon les autorités locales.

La ville ukrainienne de Dnipro (centre-est) se prépare à faire face à un éventuel assaut.

- L'AIEA appelle Moscou à "cesser les actions" contre les sites nucléaires -

Le conseil des gouverneurs de l'AIEA, gendarme onusien du nucléaire, a adopté jeudi une résolution appelant la Russie à "cesser immédiatement les actions contre les sites nucléaires ukrainiens", mis en danger par la guerre qui fait rage.

- La Russie devra payer les dommages, prévient Zelensky -

La Russie va payer pour tous les dommages infligés à l'Ukraine, a de son côté déclaré dans une vidéo le président ukrainien Volodymyr Zelensky, tout en promettant de "reconstruire chaque immeuble" détruit par les frappes russes.

- L'ONU appelle à la protection des civils -

"Pour l'amour de Dieu, protégez les civils" en Ukraine et "laissez nous faire notre travail", a lancé jeudi le responsable de l'aide humanitaire de l'ONU aux belligérants ukrainiens et surtout russes, dans un entretien à l'AFP.

Grâce à la générosité des donateurs, l'ONU a récolté en deux jours 1,5 milliard de dollars sur les 1,7 milliard d'aide d'urgence demandés.

- Un million de réfugiés -

Un million de réfugiés ont fui l'Ukraine à destination des pays voisins depuis le début de l'invasion russe il y a une semaine, selon le haut-commissaire des Nations unies aux réfugiés, Filippo Grandi.

Les ministres européens de l'Intérieur, réunis jeudi à Bruxelles, espèrent adopter d'ici "quelques jours" un statut offrant une protection temporaire aux Ukrainiens fuyant la guerre, mais sont divisés sur l'accueil des réfugiés d'une autre nationalité.

- Sanctions -

Les agences de notation financière Fitch et Moody's ont rétrogradé la Russie dans la catégorie des pays risquant de ne pas pouvoir rembourser leur dette, compliquant la possibilité pour le pays de se financer.

Le responsable du plus gros fonds souverain au monde, celui de la Norvège, a estimé jeudi que ses investissements en Russie étaient "perdus" du fait de la guerre en Ukraine et des sanctions économiques qu'elle a entraînées.

Le géant suédois de l'ameublement Ikea a annoncé suspendre ses activités en Russie et au Bélarus, affectant près de 15.000 employés.

Les deux plus grands groupes automobiles mondiaux, Toyota et Volkswagen, suspendent également leur production en Russie.

Le promoteur du championnat du monde de Formule 1 a annoncé rompre définitivement son contrat avec le promoteur du Grand Prix de Russie.

- Gardons la tête froide, demande la Finlande -

Le président finlandais a appelé son pays à rester calme à l'heure où le débat sur la décision de demander, ou non, l'adhésion à l'Otan s'intensifie.

