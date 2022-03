Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- L'armée russe avance à l'ouest -

L'armée russe étend son offensive en Ukraine: elle a visé deux aéroports militaires dans l'ouest du pays et frappé, pour la première fois, la ville de Dnipro, un centre industriel situé sur le Dniepr, un fleuve qui marque la séparation entre l'Est en partie prorusse et le reste du pays.

Après avoir atteint les faubourgs de Kiev, l'armée russe tente aussi d'éliminer les défenses ukrainiennes dans plusieurs localités à l'ouest et au nord de la capitale pour la "bloquer", a expliqué l'état-major ukrainien.

S'il reste un peu moins de deux millions d'habitants dans la capitale - la moitié de sa population a déjà fui -, "Kiev s'est transformée en forteresse", a dit le maire, Vitali Klitschko.

- Poutine encourage les combattants "volontaires" -

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné à son armée de faciliter l'envoi de combattants "volontaires" en Ukraine, en représailles de l'acheminement par l'Occident, selon lui, de "mercenaires".

"Si vous voyez que des gens veulent y aller volontairement, qui plus est pas pour de l'argent, et aider ceux qui vivent dans le Donbass (est de l'Ukraine), alors il faut aller à leur rencontre et les aider à rejoindre la zone de combat", a-t-il dit.

- Aide américaine de 14 milliards -

Le Congrès américain a adopté un nouveau budget fédéral, avec une enveloppe faramineuse de près de 14 milliards de dollars pour la crise ukrainienne.

Le texte comprend un volet économique et humanitaire, mais aussi des armes et des munitions pour Kiev.

- L'UE exclut une adhésion rapide de l'Ukraine -

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne, réunis en sommet à Versailles (France), ont exclu toute adhésion rapide de l'Ukraine mais veulent renforcer leurs liens avec le pays.

Cette guerre va conduire les 27 à prendre "des décisions historiques" pour "complètement redéfinir l'architecture de notre Europe", a déclaré le président français Emmanuel Macron, en souhaitant "des décisions en matière d'énergie, peut-être d'agriculture", à conclure fin mars, mais aussi "des décisions en matière de défense" avec "vraisemblablement un conseil exceptionnel" en mai.

- Zelensky accuse Moscou d'une "attaque" sur un couloir humanitaire -

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé vendredi l'armée russe d'empêcher l'évacuation de civils des villes encerclées de Marioupol et Volnovakha (sud-est) et d'avoir mené une attaque sur le trajet prévu d'un couloir humanitaire.

- Echec des négociations russo-ukrainiennes -

Les chefs de la diplomatie russe et ukrainienne ont échoué jeudi à s'accorder sur un cessez-le-feu en Ukraine, au cours des premiers pourparlers à haut niveau entre les belligérants.

Moscou s'est engagé à ouvrir quotidiennement des couloirs humanitaires pour permettre aux Ukrainiens de gagner la Russie. Mais l'Ukraine, où la population des villes assiégées par les troupes russes vit terrée, réclame des corridors humanitaires à l'intérieur de ses frontières.

- Le départ des entreprises étrangères contrôlé par la justice russe -

Le parquet russe a ordonné un "contrôle strict" des entreprises étrangères qui, de Coca-Cola à H&M, en passant par McDonald's, Ikea, Shell ou BP, ont suspendu leurs activités en représailles à l'intervention russe en Ukraine.

La justice va contrôler le "respect de la législation du travail, des paiements des salaires, de l'exécution des obligations contractuelles envers les contractants et envers la fédération de Russie", a annoncé le procureur général.

- Hôpital bombardé: "mise en scène" pour Moscou -

L'armée russe a qualifié jeudi de "mise en scène" de "nationalistes" ukrainiens la frappe ayant visé la veille une maternité et un hôpital pédiatrique de la ville encerclée de Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine. Cette attaque, qui a fait trois morts dont une fillette, a suscité une vague de condamnations internationales.

burs-rap/ber/mba