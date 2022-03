Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- Plus de 2.100 morts à Marioupol -

Plus de 2.100 habitants de Marioupol, ville portuaire assiégée dans le sud-est de l'Ukraine, ont été tués depuis le début de l'offensive russe, a affirmé dimanche la mairie de la ville.

"Les occupants frappent cyniquement et délibérément des bâtiments résidentiels, des zones densément peuplées, détruisent des hôpitaux pour enfants et infrastructures urbaines", a dénoncé la mairie de cette cité stratégique située entre la Crimée et le Donbass.

"En 24 heures, nous avons connu 22 bombardements d'une ville paisible. Environ 100 bombes ont déjà été larguées sur Marioupol", a dit le maire.

- La Croix-Rouge craint un "scénario du pire" -

Faute d'un accord humanitaire urgent, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a mis en garde dimanche contre "un scénario du pire" à Marioupol.

"L'histoire jugera avec horreur ce qui est en train de se passer dans cette ville si aucun accord n'est trouvé le plus vite possible entre les parties", insiste le CICR.

Plusieurs tentatives d'acheminer de l'aide humanitaire ont échoué: un nouveau convoi accompagné par des prêtres orthodoxes avec 100 tonnes d'eau, de nourriture et de médicaments était en route, a annoncé dimanche le président ukrainien Volodmyr Zelensky.

- Un journaliste américain tué, un autre blessé -

Un journaliste américain a été tué et un autre blessé par balles dimanche à Irpin, dans la banlieue nord-ouest de Kiev, théâtre de violents combats depuis plusieurs jours.

Brent Renaud, photographe et réalisateur indépendant de 50 ans, est le premier journaliste étranger à être tué depuis le début de l'offensive russe. Un journaliste ukrainien était mort dans le bombardement russe de la tour de télévision de Kiev.

Les autorités ukrainiennes ont rapidement accusé les Russes d'avoir tiré sur les journalistes, mais l'origine des tirs était difficile à établir dans l'immédiat.

- Des "mercenaires étrangers" tués par les Russes -

L'armée russe affirme avoir tué "jusqu'à 180 mercenaires étrangers" lors de frappes contre "la localité de Staritchi et la base militaire de Yavoriv", dans l'ouest de l'Ukraine, près de la Pologne.

La base militaire de Yavoriv a servi ces dernières années de terrain d'entraînement aux forces ukrainiennes sous l'encadrement d'instructeurs étrangers, notamment américains et canadiens.

Les autorités ukrainiennes affirmaient dimanche à la mi-journée que 35 personnes avaient été tuées et 134 blessées lors de ces frappes aériennes russes.

- Les Russes tentent d'encercler Kiev -

Les troupes russes cernent de plus en plus Kiev: présentes dans les faubourgs, elles cherchent à éliminer les défenses à l'ouest et au nord de la capitale, après avoir détruit samedi l'aéroport avoisinant de Vassylkiv, selon les Ukrainiens.

Dans le Sud, au moins 11 personnes ont été tuées dans des frappes russes sur la ville portuaire de Mykolaïv, proche d'Odessa, selon les Ukrainiens.

Dans l'Ouest, une "frappe" a visé tôt dans la matinée l'aéroport d'Ivano-Frankivsk situé à une centaine de kilomètres au sud de Lviv, selon le maire de la ville.

- Frappes russes dans l'Est -

Des frappes sur un grand monastère de la région de Donetsk ont fait dans la nuit de samedi à dimanche une trentaine de blessés, selon les Ukrainiens.

Selon le chef de la police de Popasna, située à une centaine de kilomètres à l'ouest de Lougansk, les Russes ont utilisé des bombes au phosphore sur sa localité. Cette information était invérifiable dans l'immédiat.

- Quatre Mirage français vers l'Estonie -

Quatre Mirage 2000-5F sont partis dimanche de la base française de Luxeuil-Saint-Sauveur (est), dans le cadre d'une mission de l'Otan pour une mission de "police du ciel" au-dessus de l'Estonie.

- Plus de 800 manifestants arrêtés en Russie -

Plus de 800 personnes ont été arrêtées dimanche lors de manifestations dans 37 villes russes contre l'invasion russe, selon une ONG spécialisée dans le suivi des manifestations.

- Un deuxième maire enlevé -

Un maire ukrainien a été enlevé dimanche par des soldats russes dans le sud du pays, deux jours après le kidnapping d'un autre maire.

Le gouverneur de la région de Zaporojie (sud) a affirmé que l'armée russe avait capturé le maire de Dniproroudné, après avoir enlevé celui de Melitopol située à 80 km au sud de Dniproroudné.

- 100.000 réfugiés en 24 heures -

Ces dernières 24 heures, quelque 100.000 personnes ont rejoint les rangs des réfugiés, portant leur nombre à 2.698.280, selon un décompte publié dimanche par le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) de l'ONU.

- "Environ 1.300" soldats ukrainiens et 596 civils tués -

Selon le premier décompte officiel ukrainien transmis samedi, "environ 1.300" militaires ukrainiens ont été tués depuis le 24 février.

Au moins 596 civils ont été tués, selon le décompte dimanche de l'ONU, bilan probablement très inférieur à la réalité.

burs-kd-rap/cds