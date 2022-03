Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- "Un ouragan de famines" -

Le secrétaire général de l'ONU a mis en garde contre les répercussions de la guerre livrée par la Russie en Ukraine, qui risquent de se traduire par "un ouragan de famines" dans de nombreux pays.

De son côté, le FMI a estimé que l'économie de l'Ukraine pourrait se contracter jusqu'à 35% si la guerre venait à s'enliser, et que le conflit mettait en danger la sécurité alimentaire mondiale.

- Washington préoccupé par la position de Pékin -

Les Etats-Unis jugent "profondément préoccupante" la position "d'alignement de la Chine avec la Russie" face à la guerre en Ukraine, a fait savoir lundi une haute responsable de la Maison Blanche, après une rencontre de plusieurs heures à haut niveau à Rome.

"Nous regardons de très près dans quelle mesure la Chine ou tout autre pays fournit une assistance à la Russie, que ce soit une assistance matérielle, économique ou financière", a dit lundi le porte-parole du département d'Etat Ned Price. "Nous avons fait savoir très clairement à Pékin que nous ne resterions pas sans rien faire".

- Reprise des pourparlers mardi -

La quatrième session de pourparlers entre l'Ukraine et la Russie doit reprendre mardi, a rapporté un négociateur de Kiev.

"Nous faisons une pause technique dans les négociations jusqu'à demain" pour permettre "des travaux supplémentaires des sous-groupes de travail et la clarification" de certains termes, a-t-il déclaré.

- Protestation en direct sur la télévision russe -

Une femme a fait irruption lundi soir pendant le journal télévisé le plus regardé de Russie avec une pancarte critiquant l'offensive en Ukraine, une scène rarissime en Russie.

L'ONG de défense des droits des manifestants OVD-Info, qui présente cette femme comme Marina Ovsiannikova, une employée de la chaîne Pervy Kanal, a rapporté qu'elle avait été arrêtée et emmenée au commissariat.

Sur sa pancarte, on pouvait lire "Non à la guerre. Ne croyez pas la propagande. On vous ment, ici" ou encore "Les Russes sont contre la guerre".

L'utilisation du mot "guerre" par des médias ou des particuliers pour décrire l'intervention russe en Ukraine est notamment passible de poursuites. Des lois prévoient de lourdes peines (jusqu'à quinze ans de prison).

- Risque de défaut de paiement -

La Russie a accusé lundi l'Occident de vouloir provoquer un défaut de paiement artificiel par ses sanctions gelant les avoirs de Moscou à l'étranger, ravivant le souvenir de l'humiliant défaut de 1998.

Un quatrième train de sanctions européennes a été adopté lundi. Les sanctions internationales adoptées auparavant ont déjà gelé quelque 300 milliards de dollars de réserves russes à l'étranger.

- "Contrôle total" des grandes villes -

L'armée russe "n'exclut pas la possibilité de prendre le contrôle total des grandes villes qui sont déjà encerclées", a prévenu le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Ces derniers jours, les combats se sont intensifiés autour de Kiev, presque entièrement encerclée.

- Tchernobyl: nouvelle coupure d'électricité -

L'Ukraine a accusé l'armée russe d'avoir à nouveau coupé l'alimentation électrique du site nucléaire de Tchernobyl et d'avoir fait exploser des munitions près d'un réacteur de Zaporojie, les deux centrales étant sous contrôle de Moscou.

- Plus de 2,8 millions de réfugiés -

Plus de 2,8 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, selon le dernier décompte publié par l'ONU, qui recense aussi environ 2 millions de déplacés à l'intérieur du pays.

Près de 150.000 personnes ont pu quitter des régions bombardées grâce à des couloirs humanitaires depuis le début de l'invasion, a affirmé lundi un haut responsable ukrainien.

- L'UE sanctionne de nouveaux oligarques -

L'Union européenne a décidé de sanctionner de nouveaux oligarques russes, notamment le milliardaire Roman Abramovitch, propriétaire du club anglais de football de Chelsea, ont indiqué des diplomates à l'AFP.

Un yacht d'un oligarque russe d'une valeur de près de 128 millions d'euros a été immobilisé lundi à Barcelone (Espagne) dans le cadre de ces sanctions, a annoncé dans la soirée le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. "Et d'autres sont à venir", a-t-il prévenu, sans autre précision.

- Conseil de l'Europe -

Le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal a demandé au Conseil de l'Europe "l'expulsion immédiate" de la Russie de cette organisation paneuropéenne de défense des droits humains, ce qui serait une première dans son histoire.

Le Comité des ministres de l'organisation doit se réunir jeudi pour en décider.

- Procédure contre Moscou à la CIJ -

La Cour internationale de justice (CIJ) a indiqué lundi qu'elle rendrait son verdict mercredi dans la procédure lancée par Kiev, qui demande à la Cour d'ordonner à Moscou d'arrêter son invasion de l'Ukraine.

L'Ukraine demande au plus haut tribunal de l'ONU des mesures urgentes ordonnant à la Russie d'arrêter son invasion, avant de se prononcer sur le fond de l'affaire, ce qui pourrait prendre des années.

burs-acm-ot/elm/ybl