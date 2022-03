Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- "Un moment dangereux" pour Kiev -

Les frappes russes se multiplient à Kiev, la capitale, qui vit "un moment dangereux et difficile", a déclaré le maire de la ville, Vitali Klitschko, en décrétant un couvre-feu de mardi 20H00 (18H00 GMT) à jeudi 07H00 (05H00 GMT).

Deux personnes sont mortes après qu'un immeuble de 15 étages a été frappé dans un quartier ouest de la capitale, Sviatochine.

Un autre immeuble de neuf étages a été touché dans le quartier nord-ouest de Podil, plus proche du centre-ville.

Plus au sud, le quartier d'Ossokorky a également subi des dégâts.

Dans l'est de l'Ukraine, l'aéroport de le ville de Dnipro a subi des "destructions massives" après deux bombardements russes dans la nuit, d'après les autorités régionales.

- Un enfant réfugié chaque seconde -

Le nombre de personnes ayant fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion du pays par l'armée russe a atteint les 3 millions, a indiqué mardi un porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Genève.

A quasiment chaque seconde qui passe, un enfant en Ukraine devient un réfugié, a affirmé le Fonds des Nations unies pour l'enfance.

- Reprise des pourparlers -

La quatrième session de négociations pour tenter de trouver une issue à la crise a repris mardi après une pause la veille, a annoncé un haut responsable ukrainien, insistant sur la demande de cessez-le-feu formulée par Kiev.

Le Kremlin a estimé prématuré tout "pronostic" sur les négociations avec Kiev, après qu'un conseiller de la présidence ukrainienne a jugé possible un accord de paix d'ici mai.

Dans la nuit de lundi à mardi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé dans une vidéo que les Russes avaient "déjà commencé à comprendre qu'ils ne parviendront à rien par la guerre".

- Des dirigeants européens à Kiev -

Les Premiers ministres polonais, tchèque et slovène doivent se rendre mardi à Kiev, en qualité de représentants du Conseil européen, pour affirmer "le soutien sans équivoque" de l'Union européenne à l'Ukraine, a annoncé le gouvernement polonais.

- Des milliers de Syriens recrutés par la Russie -

La Russie a établi des listes de 40.000 combattants de l'armée syrienne et de milices alliées, prêts à être déployés en Ukraine, a affirmé mardi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme.

Selon l'OSDH, des officiers russes, en coordination avec l'armée syrienne et des milices alliées, ont ouvert des bureaux d'enrôlement dans les zones tenues par le régime de Damas.

- Couloir humanitaire -

Quelque 2.000 véhicules ont pu sortir via un couloir humanitaire de Marioupol, assiégée par les forces russes et les séparatistes prorusses, a indiqué la municipalité.

- Sanctions britanniques -

Le gouvernement britannique a imposé des sanctions commerciales contre la Russie, avec notamment des droits de douane punitifs sur la vodka et une interdiction d'exporter des produits de luxe.

- "Addiction" aux hydrocarbures russes -

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a pressé les pays occidentaux de mettre fin à leur "addiction" aux hydrocarbures russes, peu avant une visite en Arabie saoudite.

Dans une tribune dans la presse, il a déclaré que les dirigeants occidentaux avaient commis une "terrible erreur" en laissant le président russe Vladimir Poutine "s'en tirer" après l'annexion de la Crimée en 2014 et en devenant "plus dépendants" du gaz et du pétrole russes.

- Céréales: la Russie limite ses exportations -

La Russie a introduit des restrictions aux exportations vers quatre républiques ex-soviétiques sur les céréales, dont elle est une exportatrice majeure, afin d'éviter des pénuries et une explosion des prix. Les pays concernés sont le Kazakhstan, le Bélarus, l'Arménie et le Kirghizstan.

- Pékin refuse d'être "affectée" -

La Chine refuse d'être affectée par les sanctions occidentales contre la Russie, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, selon des propos rapportés mardi par l'agence Chine nouvelle.

