Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions : le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- "Plus d'un millier" de civils dans un théâtre bombardé -

Les autorités ukrainiennes ont affirmé que la Russie avait détruit mercredi un théâtre dans lequel s'étaient réfugiées plus d'un millier de personnes dans la ville assiégée de Marioupol (sud-est), le bilan humain restant à ce stade indéterminé.

"Les envahisseurs ont détruit le Théâtre dramatique. Un endroit où plus d'un millier de personnes avaient trouvé refuge. Nous ne pardonnerons jamais cela", a indiqué la municipalité sur la messagerie Telegram.

- Biden traite Poutine de "criminel de guerre" -

Le président américain Joe Biden a qualifié mercredi le président russe Vladimir Poutine, qui a lancé l'invasion de l'Ukraine, de "criminel de guerre".

Le président américain a confirmé l'envoi de 800 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine, soit une enveloppe "sans précédent" d'un milliard de dollars en une semaine. "Nous aidons l'Ukraine à se doter de systèmes de défense antiaérienne supplémentaires et de plus longue portée", a-t-il dit.

Un peu plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait interpellé directement Joe Biden pour réclamer davantage d'aide et l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays.

Mais le président américain estime qu'une telle décision - qui pourrait impliquer que les forces de l'Otan abattent des avions russes - constituerait une escalade trop importante.

- L'égérie anti-guerre russe refuse la proposition d'asile de Macron -

La journaliste russe Marina Ovsiannikova, devenue une égérie anti-guerre après son irruption pendant un journal télévisé pro-Kremlin pour dénoncer l'offensive en Ukraine, a refusé l'offre d'asile du président français Emmanuel Macron car elle ne "veut pas quitter" son pays.

- Frappes russes meurtrières -

D'autres frappes russes contre des civils fuyant Marioupol, ont fait "des morts" et des blessés, dont un enfant grièvement atteint, a annoncé l'armée ukrainienne.

Dix personnes qui faisaient la queue pour acheter du pain ont été tuées mercredi dans la matinée par des tirs russes à Tcherniguiv, dans le nord de l'Ukraine, a annoncé le parquet général ukrainien. Toujours à Tcherniguiv, cinq corps dont ceux de trois enfants ont été retrouvés mercredi dans les décombres d'un immeuble d'habitation touché par une frappe, selon les secouristes.

A Kharkiv (nord-est), trois autres personnes ont perdu la vie sur un marché dans un incendie provoqué par un bombardement, selon les secours.

La ville de Zaporojie, largement épargnée par l'offensive russe et refuge des personnes fuyant Marioupol, a été visée par des frappes, notamment l'une de ses gares, selon les autorités locales.

- L'Otan n'enverra pas de troupes -

L'Otan ne déploiera pas de troupes ou de moyens aériens en Ukraine mais prépare un renforcement substantiel de sa présence militaire dans les pays alliés sur son flanc oriental, a annoncé mercredi son secrétaire général.

- Poutine revendique un "succès" -

Le président russe Vladimir Poutine a assuré que son opération militaire en Ukraine était un "succès", affirmant que Moscou ne laisserait pas ce pays devenir une "tête de pont" pour des "actions agressives" contre la Russie.

- Moscou veut la neutralité de l'Ukraine -

Les pourparlers russo-ukrainiens se sont poursuivis mercredi avec la proposition russe d'un statut neutre de l'Ukraine sur le modèle suédois ou autrichien.

Le négociateur en chef ukrainien a refusé "un modèle suédois ou autrichien" et réclamé des "garanties de sécurité absolues" face à la Russie dont les signataires s'engageraient à intervenir de leur côté en cas d'agression.

- Le PSG suspend son partenariat avec l'entreprise russe Fonbet -

Le Paris SG a suspendu jusqu'à la fin de la saison son partenariat avec l'entreprise russe de paris sportifs Fonbet, à la suite de l'invasion de l'Ukraine, a indiqué mercredi le club qui maintient à Moscou ses activités à destination des enfants.

- Boris Johnson dans le Golfe pour parler pétrole et Ukraine -

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est entretenu mercredi avec les dirigeants de l'Arabie saoudite et des Emirats arabes unis, dans l'espoir de convaincre les pays pétroliers du Golfe d'accroître la production pour freiner l'envolée des prix du brut provoquée par l'invasion russe de l'Ukraine.

- Le Canada interdit les chaînes RT et RT France

Le Canada a interdit officiellement mercredi aux fournisseurs de services de distribuer les chaînes d'information russe RT (ex-Russia Today) et RT France, estimant que leur programmation n'est pas dans "l'intérêt du public".

Accusés d'être des instruments de "désinformation" de Moscou dans sa guerre contre l'Ukraine, les médias d'Etat russes RT et Sputnik ont été bannis de l'Union européenne, et l'interdiction de diffusion à la télévision et sur internet est entrée en vigueur le 2 mars.

