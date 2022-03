Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- Dix millions de déplacés -

Dix millions de personnes ont fui leurs foyers en Ukraine en raison de la guerre "dévastatrice" menée par la Russie, a déclaré dimanche le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés Filippo Grandi.

"La guerre en Ukraine est si dévastatrice que 10 millions de personnes ont fui, soit déplacées à l'intérieur du pays, soit réfugiées à l'étranger", a-t-il déclaré sur Twitter.

- Nouvelle utilisation de missiles hypersoniques -

La Russie a affirmé dimanche, pour le deuxième jour consécutif, avoir utilisé des missiles hypersoniques en Ukraine, cette fois pour détruire une réserve de carburant de l'armée ukrainienne dans le Sud du pays.

"Une importante réserve de carburant a été détruite par des missiles de croisière +Kalibr+ tirés depuis la mer Caspienne, ainsi que par des missiles balistiques hypersoniques tirés par le système aéronautique +Kinjal+ depuis l'espace aérien de la Crimée", a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué.

- Zelensky s'adresse à la Knesset -

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a mis en avant son héritage juif dans sa quête de soutien contre l'invasion de son pays par la Russie, doit s'adresser dimanche par visioconférence à la Knesset, le Parlement d'Israël, pays qui tente une médiation entre Moscou et Kiev.

Son discours à la Knesset, prévu à 18H00 (16H00 GMT) selon un porte-parole du Parlement, est attendu par la classe politique et la population dans un pays qui compte plus d'un million de citoyens originaires de l'ex-URSS.

- Une école d'art bombardée à Marioupol -

L'armée russe a bombardé une école d'art servant de refuge à plusieurs centaines de personnes à Marioupol, dans le Sud-Est de l'Ukraine, ont accusé dimanche les autorités locales, ajoutant que des civils étaient coincés sous les décombres.

"Hier (samedi), les occupants russes ont largué des bombes sur l'école d'art G12 située sur la rive gauche de Marioupol, où 400 habitants de Marioupol -- des femmes, des enfants et des personnes âgées -- s'étaient réfugiés", a déclaré la municipalité de cette cité portuaire assiégée par les forces de Moscou.

- Important site sidérurgique bombardé -

L'usine sidérurgique et métallurgique Azovstal de Marioupol, une des plus grandes d'Europe, a été fortement endommagée par des bombardements, ont affirmé dimanche des responsables ukrainiens.

"Une des plus grandes usines métallurgiques d'Europe est détruite. Les pertes économiques pour l'Ukraine sont immenses", a affirmé la députée Lesia Vasylenko, qui a publié sur son compte Twitter une vidéo montrant d'épaisses colonnes de fumée s'élevant d'un complexe industriel.

Un autre député, Serhiy Taruta, a écrit sur sa page Facebook que les forces russes, qui assiègent Marioupol, "ont pratiquement détruit l'usine".

- Londres exhorte la Chine -

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé la Chine, allié stratégique de Moscou, à condamner l'invasion russe.

"A mesure que le temps passe et que le nombre d'atrocités russes augmente, je pense qu'il devient de plus en plus difficile et politiquement gênant pour les gens, activement ou passivement, de tolérer l'invasion de Poutine", a déclaré Boris Johnson dans une interview publié dimanche par le Sunday Times.

"Je pense qu'à Pékin, il commence à y avoir des doutes", a-t-il ajouté.

- Nouvelles sanctions australiennes -

L'Australie a adopté dimanche de nouvelles sanctions contre la Russie en interdisant les exportations d'alumine et de bauxite, deux éléments de base pour la production d'aluminium, et a promis de fournir plus d'armes et d'aide humanitaire à Kiev.

L'interdiction de ces exportations vise à nuire à la production d'aluminium en Russie, qui dépend de l'Australie pour 20% de son alumine.

