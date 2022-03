Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- Frappes russes -

La Russie a affirmé dimanche, pour le deuxième jour consécutif, avoir utilisé des missiles hypersoniques en Ukraine, cette fois pour détruire une réserve de carburant de l'armée ukrainienne dans le Sud.

En utilisant ce genre d'armes, la Russie "tente de retrouver un élan" dans le conflit où son armée s'est enlisée, a affirmé le ministre américain de la Défense Lloyd Austin, estimant que ces armements ne "changeaient pas la donne".

A Marioupol, ville stratégique dans le sud-est de l'Ukraine, bombardée depuis des semaines et souffrant d'une pénurie d'eau, de gaz et d'électricité, les autorités locales ont accusé l'armée russe d'avoir bombardé la veille une école d'art servant de refuge à plusieurs centaines de personnes, assurant que des civils étaient coincés sous les décombres.

A Kiev, au moins une personne a été tuée dans une frappe de l'armée russe sur un centre commercial dimanche soir, a annoncé le maire de la capitale ukrainienne. Plus tôt dans la journée, un obus avait explosé dans une cour juste devant un immeuble d'habitation blessant au moins cinq personnes.

- Biden en Pologne vendredi -

Le président américain Joe Biden se rendra vendredi à Varsovie pour y rencontrer son homologue polonais Andrzej Duda et discuter de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a annoncé dimanche la Maison Blanche.

Ce voyage interviendra après la visite de Joe Biden en Belgique pour y rencontrer des dirigeants de l'Otan, du G7 et de l'Union européenne et "sera axé sur la poursuite du rassemblement du monde en soutien au peuple ukrainien et contre l'invasion de l'Ukraine par le président Poutine", est-il précisé à propos de ce séjour en Europe. "Mais il n'est pas prévu d'aller en Ukraine", a précisé la porte-parole Jen Psaki.

- Marioupol: Kiev rejette l'ultimatum de capituler -

L'Ukraine ne "déposera pas les armes et ne quittera pas la ville" assiégée de Marioupol, a déclaré sa vice-Première ministre à un média ukrainien, en réaction à l'ultimatum posé par la Russie.

"Il n'est pas question de parler de reddition ou de déposer les armes. Nous en avons déjà informé la partie russe", a déclaré Iryna Verechtchouk au journal Ukrayinskaya Pravda. Le ministère de la Défense russe avait appelé l'Ukraine à "déposer ses armes" et exigé une "réponse écrite" à son ultimatum avant lundi 05H00, au nom de la sauvegarde des habitants et des infrastructures de la ville de Marioupol.

- Israël doit "faire son choix" -

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé à Israël de "faire un choix" en soutenant concrètement l'Ukraine face à la Russie, lors d'une allocution en visioconférence devant les députés de la Knesset, le Parlement israélien.

"L'Ukraine a fait son choix il y a 80 ans et nous avons des Justes qui ont caché des juifs, il est temps pour Israël de faire son choix (...) l'indifférence tue, les calculs tuent", a déclaré M. Zelensky, alors qu'Israël s'est abstenu jusqu'à présent de prendre position, ménageant ses liens avec Moscou.

M. Zelensky a ensuite estimé, dans la nuit de dimanche à lundi, que Jérusalem serait "le bon endroit pour trouver la paix" en évoquant les négociations avec la Russie qu'il appelle de ses voeux.

- Dix millions de déplacés -

Dix millions de personnes, soit plus d'un quart de la population en Ukraine, ont désormais fui leurs foyers en raison de la guerre menée par la Russie, a affirmé le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés Filippo Grandi.

- Pékin dément aider militairement Moscou -

Pékin n'envoie pas d'assistance militaire à Moscou pour son offensive en Ukraine, a affirmé l'ambassadeur de Chine aux Etats-Unis, sans préciser si cette position valait également pour l'avenir.

