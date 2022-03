Le point sur l'invasion russe de l'Ukraine

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- Théâtre de Marioupol: probablement 300 morts -

Environ 300 morts sont redoutées dans le théâtre de Marioupol (sud de l'Ukraine) bombardé par l'aviation russe le 16 mars alors que des centaines de personnes y étaient abritées, a annoncé vendredi la mairie de la ville, citant des témoins.

Dans cette ville sur la mer d'Azov, lourdement bombardée, les Ukrainiens dénoncent par ailleurs la déportation "en masse" d'habitants vers la Russie.

A Kharkiv (est), un bombardement russe vendredi sur un centre médical a fait quatre morts et au moins trois blessés, selon la police régionale.

- L'armée russe admet 1.351 morts -

La Russie a reconnu vendredi la mort de 1.351 de ses soldats depuis le début de son offensive militaire en Ukraine, avertissant les pays occidentaux qu'ils commettent une "erreur" en livrant des armes à Kiev.

Par ailleurs, la Russie a accueilli 419.736 réfugiés d'Ukraine depuis le début de l'opération, selon Mikhaïl Mizintsev, directeur du Centre national russe de gestion de la défense.

- Les Etats-Unis excluent l'arme chimique -

Les Etats-Unis "n'ont pas l'intention d'utiliser des armes chimiques quelles que soient les circonstances", c'est-à-dire même si la Russie en emploie en Ukraine, a assuré vendredi le conseiller à la sécurité nationale américain Jake Sullivan.

Le Kremlin a accusé vendredi Joe Biden de vouloir "détourner l'attention" du programme d'armement chimique et biologique américain en Ukraine avec ses déclarations sur un possible recours par la Russie aux armes chimiques en Ukraine.

Jeudi, le président américain s'est engagé pour la première fois à ce que l'Otan réponde en cas d'utilisation d'armes chimiques par la Russie.

- Biden en Pologne -

Le président américain est arrivé vendredi dans la ville polonaise de Rzeszow, à 100 kilomètres de la frontière avec l'Ukraine.

Durant les premières heures de sa visite de deux jours, il doit rencontrer notamment des soldats américains stationnés dans cette ville, avant de gagner Varsovie pour des entretiens avec les dirigeants polonais et une visite dans un centre d'accueil de réfugiés ukrainiens qui ont fui l'invasion russe de leur pays.

- Réserve de carburant ciblée -

La Russie a affirmé vendredi avoir détruit la veille la plus grande réserve de carburant de l'armée ukrainienne près de Kiev avec des missiles de croisière.

Moscou a en outre dit que les forces russes avaient détruit plusieurs équipements militaires ukrainiens depuis la veille, dont trois systèmes de défense anti-aérienne et quatre drones.

- Medvedev: "dénazifier" l'Ukraine -

"L'opération (dans l'ensemble du pays) doit se poursuivre jusqu'à ce qu'elle atteigne son objectif de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine", a déclaré vendredi le vice-président du conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, dans une interview à l'agence de presse RIA-Novosti, reprenant la rhétorique chère au président russe.

Vladimir Poutine a lui comparé vendredi la déprogrammation dans les pays occidentaux de personnalités et d'événements culturels russes aux autodafés orchestrés par les nazis.

- Réduction de la dépendance énergétique -

Les États-Unis et l'Union européenne ont annoncé vendredi la création d'un groupe de travail visant à réduire la dépendance de l'Europe envers les énergies fossiles russes.

Les États-Unis s'efforceront de fournir à l'Europe 15 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel liquéfié (GNL) cette année, dans le cadre de cette initiative.

L'Allemagne pour sa part a annoncé qu'elle pourrait se passer du charbon de la Russie d'ici l'automne et de son pétrole à la fin de l'année. Pour le gaz russe, dont le pays dépendait à plus de 55% avant la crise, Berlin vise une date plus tardive, à savoir "mi-2024".

- Kiev demande à l'UE de fermer ses frontières -

Le ministère ukrainien des Infrastructures a demandé à l'Union européenne de "bloquer complètement les liaisons terrestres et maritimes avec la Russie et le Bélarus" pour empêcher la fourniture de biens pouvant servir à des fins militaires.

