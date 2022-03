Le point sur l'invasion russe de l'Ukraine

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- Rien de "prometteur" dans les pourparlers -

Les pourparlers entre les Russes et les Ukrainiens à Istanbul mardi n'ont donné lieu à rien de "très prometteur" ni à aucune "percée", a déclaré mercredi le Kremlin, douchant les espoirs de véritables progrès vers la paix.

"Il y a beaucoup de travail à accomplir", a affirmé le porte-parole de la présidence russe, qualifiant de "positif" le fait que les Ukrainiens aient "enfin commencé à formuler de façon concrète (leurs) propositions et à les mettre par écrit".

La veille, le chef de la délégation russe avait pourtant fait état de "discussions substantielles" et dit que les propositions "claires" de l'Ukraine allaient être "étudiées très prochainement et soumises" au président Poutine.

- Malgré les promesses, Tcherniguiv bombardée -

La ville de Tcherniguiv (Nord) a été bombardée "toute la nuit", a annoncé mercredi le gouverneur de la région, malgré l'annonce faite la veille par Moscou d'une réduction de son activité militaire dans cette zone.

"Tcherniguiv a été bombardée toute la nuit" avec de l'artillerie et des avions, a annoncé Viatcheslav Tchaous, précisant que des infrastructures civiles avaient été détruites et que la ville était sans eau ni électricité.

Mardi, la Russie avait annoncé la "réduction de l'activité militaire" autour de Kiev et Tcherniguiv après les pourparlers de paix.

- Reprise d'une autoroute stratégique -

L'armée ukrainienne a repris le contrôle d'une autoroute stratégique reliant Kharkiv, deuxième ville du pays, à Tchougouïv (Est), une ville de 30.000 habitants située à 50 kms au sud-est, a constaté l'AFP.

Ces deux villes ont été intensément bombardées depuis plus d'un mois mais ne sont pas tombées.

- Une maternité de Marioupol évacuée de force -

La mairie de Marioupol a dénoncé mercredi l'évacuation forcée vers la Russie d'une maternité de cette ville assiégée (sud-Est) où une autre maternité avait été bombardée le 9 mars.

- Plus de 4 millions de réfugiés (HCR) -

En cinq semaines, plus de 4 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays, un flot de réfugiés inédit depuis la Seconde guerre mondiale. Le site internet dédié du Haut commissariat aux réfugiés affichait mercredi matin 4.019.287, à 90% des femmes et des enfants.

Plus de 10 millions de personnes, soit plus d'un quart de la population, ont dû quitter leur foyer vers un autre pays ou trouver refuge ailleurs en Ukraine.

- Lavrov annonce un ordre mondial plus "juste" -

Le ministre russe des Affaires étrangères s'est réjoui mercredi de la perspective d'un ordre mondial plus "juste", grâce au partenariat de la Russie avec la Chine, où il se rendait pour la première fois depuis l'invasion de l'Ukraine.

"Nous vivons une étape très sérieuse dans l'histoire des relations internationales", a déclaré Sergueï Lavrov. "Je suis convaincu qu'à l'issue de cette étape, la situation internationale sera nettement plus claire, et que nous, ensemble avec vous, et avec nos partisans, nous dirigerons vers un ordre mondial multipolaire, juste, démocratique".

- Un Norvégien pour enquêter sur les violations russes -

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a chargé mercredi un juge norvégien ayant siégé dans plusieurs tribunaux internationaux de diriger l'enquête sur les violations commises par la Russie en Ukraine.

Erik Mose, un ancien juge à la Cour suprême de Norvège et à la Cour européenne des droits de l'homme, qui a également présidé le Tribunal pénal international pour le Rwanda, a été nommé président de la commission d'enquête internationale indépendante, approuvée le 4 mars dernier.

- Gaz: l'Allemagne active son plan d'urgence -

L'Allemagne a activé mercredi le premier niveau de son plan d'urgence pour garantir l'approvisionnement en gaz naturel face à la menace d'un arrêt des livraisons russes, Berlin ayant rejeté la demande russe de payer en roubles.

Les réserves sont actuellement remplies à 25%, a précisé le ministre de l'Economie, relevant qu'un arrêt des livraisons aurait de "graves conséquences" mais que l'Allemagne "pourra y faire face".