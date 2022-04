Le point sur l'invasion russe de l'Ukraine

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- "Retrait rapide" des Russes du nord -

Les forces russes opèrent un "retrait rapide" des régions de Kiev et Tcherniguiv, dans le nord de l'Ukraine, et ont pour objectif de se redéployer vers l'est et le sud, a estimé samedi un conseiller présidentiel ukrainien.

"Après un retrait rapide des Russes des régions de Kiev et de Tcherniguiv (...), il est tout à fait clair que la Russie a choisi une autre tactique prioritaire: se replier vers l'est et le sud, garder le contrôle de vastes territoires occupés et y prendre pied de façon puissante", selon le responsable.

- Bombardements -

Depuis la nuit de vendredi à samedi, plusieurs régions, notamment dans le centre et l'est, ont été bombardées.

Des frappes ont touché des quartiers d'habitations à Kharkiv (est), des infrastructures à Dnipro (centre) et des localités dans les régions de Donetsk et Lougansk (est), ainsi que Kherson (sud), selon plusieurs sources officielles ukrainiennes.

- Des habitants de Marioupol arrivés à Zaporojie -

Plus de 3.000 personnes ont fui vendredi la région de Marioupol, en bus et voitures privées, ont annoncé les autorités ukrainiennes.

"Les couloirs humanitaires ont fonctionné dans trois régions: Donetsk, Lougansk et Zaporojie. Nous avons réussi à sauver 6.266 personnes, dont 3.071 de Marioupol" (sud-est), a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans la nuit de vendredi à samedi.

Samedi, sept couloirs humanitaires étaient prévus dans l'est et le sud-est, selon la Première ministre Iryna Verechtchouk.

- Un responsable de l'ONU à Moscou -

Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les Affaires humanitaires, le Britannique Martin Griffiths, doit se rendre dimanche à Moscou afin d'essayer d'avoir un "cessez-le-feu humanitaire" en Ukraine.

- La Chine assure ne pas contourner les sanctions -

La Chine ne contourne pas "délibérément" les sanctions occidentales contre la Russie, a assuré samedi Pékin, au lendemain d'un avertissement de l'UE que tout soutien à Moscou nuira à ses relations économiques avec l'Europe.

- Aide supplémentaire de Washington à l'Ukraine -

Le Pentagone va fournir jusqu'à 300 millions de dollars supplémentaires d'aide militaire à l'Ukraine, a annoncé le porte-parole du ministère américain de la Défense qui affirme avoir désormais engagé plus de 2,3 milliards de dollars d'aide militaire.

- Plus de 4,1 millions de réfugiés -

Quelque 4.102.876 réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis l'invasion de l'Ukraine, selon le Haut commissariat aux réfugiés.

- Un photographe ukrainien retrouvé mort -

Un photographe et documentaliste ukrainien chevronné, Maks Levine, dont on était sans nouvelles depuis trois semaines, a été retrouvé mort près de Kiev, après le retrait de troupes russes, a annoncé samedi la présidence ukrainienne.

Selon l'ONG ukrainienne IMI citant des informations préliminaires du parquet général, le journaliste "non armé" aurait été atteint par "deux tirs" de militaires russes.

- Russie: des dizaines de protestataires arrêtés -

Plus de 170 personnes ont été arrêtées samedi en Russie lors de protestations contre l'offensive russe en Ukraine, a indiqué l'ONG OVD-Info spécialisée dans le suivi des arrestations dans le pays.

"Plus de 178 personnes ont été arrêtées dans 15 villes russes", selon un point établi par l'ONG vers 13H00 GMT.

A Moscou, un sit-in était prévu pour 11H00 GMT dans le parc Zariadié, à l'ombre du Kremlin. Peu après, la police a commencé à arrêter des personnes assises sur les bancs du parc, en pleine tempête de neige.

- Appel du pape sur "l'urgence migratoire" -

Le pape François a appelé samedi lors d'une visite à Malte à une réponse massive de la communauté internationale face à l'aggravation de "l'urgence migratoire" avec la guerre en Ukraine.

"Quelque puissant, tristement enfermé dans ses prétentions anachroniques d'intérêts nationalistes, provoque et fomente des conflits", a-t-il ajouté, faisant allusion au président russe Vladimir Poutine.

Interrogé par la presse dans l'avion qui l'emmenait à Malte sur l'éventualité d'un voyage en Ukraine, le souverain pontife a répondu: "Oui, c'est sur la table".