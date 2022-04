Le point sur l'invasion russe de l'Ukraine

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- "Des mois, voire des années" de guerre -

Le président russe Vladimir Poutine n'a pas renoncé à sa volonté de s'emparer de toute l'Ukraine et la guerre risque de durer "des mois, voire des années", a averti mercredi le secrétaire général de l'Otan.

"Nous devons être réalistes. La guerre peut durer longtemps, plusieurs mois, voire des années. Et c'est la raison pour laquelle nous devons également être préparés à un long parcours, à la fois en ce qui concerne le soutien à l'Ukraine, le maintien des sanctions et le renforcement de nos défenses", a déclaré Jens Stoltenberg.

- Nouvelles sanctions américaines -

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi une nouvelle volée de sanctions économiques et financières qu'ils qualifient de "dévastatrices" contre la Russie, visant les grandes banques et les enfants de Vladimir Poutine.

- Orban parle à Poutine -

Le Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban a annoncé mercredi s'être entretenu avec le président russe Vladimir Poutine, dont il est proche, et lui avoir "proposé" de "déclarer un cessez-le feu immédiat". Il a ajouté l'avoir invité à venir à Budapest pour des discussions avec les dirigeants ukrainien, français et allemand.

"Il a dit oui, mais avec des conditions", a-t-il précisé, sans donner plus de détails.

Par ailleurs, la Hongrie s'est dite prête mercredi à payer le gaz russe en roubles si besoin, à rebours des autres pays de l'Union européenne qui ont refusé la demande de Moscou.

- L'Est sous pression -

Kiev a appelé mercredi les habitants de l'Est de l'Ukraine à évacuer la région "maintenant", sur fond de craintes d'une offensive majeure et meurtrière de l'armée russe sur le Donbass, désormais la cible prioritaire du Kremlin.

Des obus et des roquettes s'abattaient mercredi à intervalles réguliers sur Severodonetsk, la ville la plus à l'Est tenue par l'armée ukrainienne, près de la ligne de front avec les territoires séparatistes prorusses.

A Vougledar, ville de 15.000 habitants à 50 kilomètres au sud-ouest de Donetsk, deux civils ont été tués et cinq blessés dans le bombardement d'un centre de distribution d'aide, selon le gouverneur de la région.

- L'économie russe commence à se fissurer -

Plusieurs semaines après des salves de sanctions allant crescendo depuis le début de l'offensive, les effets commencent désormais à se faire sentir.

Le ministère des Finances russe a annoncé mercredi avoir réglé en roubles une dette en dollars suite au refus d'une banque étrangère d'effectuer le paiement en dollars, ce qui l'expose à un risque de défaut.

Autre chiffre choc du jour, les ventes de voitures neuves se sont effondrées de 62,9% en mars sur un an, symbole de tout un secteur mis aux abois, les Occidentaux ayant notamment banni les exportations vers la Russie de pièces détachées.

- Boutcha: première réaction de Poutine -

Le président Vladimir Poutine a qualifié mercredi de "provocation grossière et cynique" des autorités ukrainiennes la découverte de cadavres de civils dans la ville de Boutcha, près de Kiev, après le retrait des forces de Moscou. Il s'agit de la première réaction du président russe sur cette affaire qui suscite une indignation internationale.

La Chine a évoqué mercredi des images "profondément dérangeantes", tout en se refusant à incriminer la Russie. Quant au Premier ministre britannique Boris Johnson, il a estimé que les morts de civils en Ukraine, attribuées à l'armée russe, "ne semblent pas loin du génocide".

- L'UE stocke des médicaments -

L'Union européenne a annoncé mercredi la création, pour 540 millions d'euros, d'un stock de médicaments et d'équipements destinés à faire face à des urgences nucléaires, bactériologiques et chimiques. Trois millions de comprimés d'iode ont déjà été livrés à l'Ukraine, avec l'aide de la France et de l'Espagne, a ajouté la Commission.

- La Finlande saisit des œuvres d'art russes -

Les autorités finlandaises ont annoncé mercredi avoir saisi plusieurs œuvres d'art de musées russes transitant dans le pays nordique dans le cadre des sanctions européennes contre Moscou, d'une valeur dépassant les 40 millions d'euros.

burs-kd-fm/cds/mm