Le point sur l'invasion russe de l'Ukraine

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- "Crimes de guerre majeurs" selon Biden

Le président américain Joe Biden a dénoncé mercredi des "crimes de guerre majeurs" en évoquant les "corps laissés dans les rues après le retrait des Russes" et les "civils exécutés de sang-froid" à Boutcha, à côté de Kiev.

Le président russe Vladimir Poutine avait auparavant qualifié de "provocation grossière et cynique" des autorités ukrainiennes la découverte de ces cadavres.

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la Russie bloque l'accès humanitaire à Marioupol (sud-est) pour dissimuler les "milliers" de victimes de cette ville assiégée.

M. Poutine n'a pas renoncé à sa volonté de s'emparer de toute l'Ukraine et la guerre risque de durer "des mois, voire des années", a averti de son côté le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg.

- Macron dénonce les critiques "scandaleuses" du Premier ministre polonais

Le président français Emmanuel Macron a qualifié mercredi d'"infondées" et "scandaleuses" les critiques du Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki sur ses entretiens téléphoniques avec Vladimir Poutine concernant la guerre en Ukraine.

"Monsieur le président Macron, combien de fois avez-vous négocié avec Poutine, qu'avez-vous obtenu? On ne débat pas, on ne négocie pas avec les criminels, les criminels doivent être combattus", avait déclaré lundi le Premier ministre polonais, membre du parti Droit et justice (PiS) au pouvoir à Varsovie. "Personne n'a négocié avec Hitler. Est-ce que vous négocieriez avec Hitler, avec Staline, avec Pol Pot", avait-il ajouté, en accusant certains dirigeants européens "d'atermoiements" et "de langue de bois".

- Un convoi du CICR arrive à Zaporojie avec des réfugiés du sud-est

Un convoi de sept autobus et d'environ 40 véhicules privés sous protection du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est arrivé mercredi du sud-est de l'Ukraine à Zaporojie (sud), a constaté une journaliste de l'AFP. Le convoi transportait 500 réfugiés ayant réussi à fuir Marioupol, selon le CICR.

- Des soldats ukrainiens formés aux Etats-Unis au maniement de drones tueurs

Un petit groupe de soldats ukrainiens qui se trouvait aux Etats-Unis avant l'invasion russe de l'Ukraine est formé au maniement des drones tueurs Switchblade que Washington fournit à Kiev, a indiqué mercredi le Pentagone.

- Coordonner les enquêtes

La Commission européenne "encourage" les Etats membres qui ont ouvert des enquêtes sur les possibles crimes de guerre en Ukraine à se joindre à l'équipe d'enquête commune coordonnée par l'agence de coopération judiciaire Eurojust, a indiqué mercredi un porte-parole.

Huit pays (France, République tchèque, Allemagne, Estonie, Lettonie, Slovaquie, Suède, Espagne) ont ouvert des enquêtes nationales.

- L'Italie "suivra les décisions de l'UE" quant au gaz russe

L'Italie "suivra les décisions de l'Union européenne" concernant de nouvelles sanctions contre la Russie, et notamment un éventuel embargo sur le gaz, qui n'est toutefois "pas encore sur la table", a affirmé mercredi le Premier ministre Mario Draghi.

- Nouvelles sanctions

Les Etats-Unis ont annoncé une nouvelle série de sanctions "dévastatrices" contre la Russie, visant les grandes banques et les enfants de Vladimir Poutine.

Le Royaume-Uni a annoncé interdire tout investissement britannique en Russie et imposé des sanctions dans les secteurs bancaire et énergétique.

Les deux filles de Vladimir Poutine, âgées d'une trentaine d'années, figurent sur une nouvelle liste noire de sanctions de l'Union européenne examinées par les représentants des Vingt-Sept qui comprend plus de 200 noms d'hommes ou de femmes d'affaires, selon un document consulté par l'AFP.

- Orban s'adresse à Poutine

Le Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban a annoncé avoir proposé à Vladimir Poutine, dont il est proche, de "déclarer un cessez-le feu immédiat" et de tenir des discussions à Budapest avec les dirigeants ukrainien, français et allemand.

"Il a dit oui, mais avec des conditions", a-t-il dit sans plus de détails.

- Kiev appelle les habitants de l'Est du pays à évacuer "maintenant"

Kiev a appelé mercredi les habitants de l'Est de l'Ukraine à évacuer la région "maintenant", face à la menace d'une offensive majeure de l'armée russe sur le Donbass.

- Pétrole: des pays vont puiser dans leurs réserves

Les pays développés membres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) vont puiser 120 millions de barils de pétrole supplémentaires dans leurs réserves, afin de tenter de calmer les cours secoués par la guerre en Ukraine, a annoncé mercredi son directeur exécutif, Fatih Birol.

- Le Portugal envoie du matériel militaire

Le Portugal va envoyer "prochainement" du matériel militaire, de protection ou offensif, supplémentaire à l'Ukraine, a déclaré son ministre des Affaires étrangères Joao Gomes Cravinho.

- L'UE stocke des médicaments -

L'Union européenne a annoncé la création, pour 540 millions d'euros, d'un stock de médicaments et d'équipements destinés à faire face à des urgences nucléaires, bactériologiques et chimiques. Trois millions de comprimés d'iode ont déjà été livrés à l'Ukraine.

