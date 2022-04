Le point sur l'invasion russe de l'Ukraine

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

- Nouvelles sanctions contre la Russie -

L'UE a décidé jeudi un embargo sur le charbon russe et la fermeture des ports européens aux navires russes, dans le cadre d'une cinquième salve de sanctions contre Moscou, a annoncé la présidence française du Conseil de l'UE.

Dans le même temps, l'UE a proposé d'augmenter de 500 millions d'euros le financement pour fournir des armes à l'Ukraine, qui serait porté à un total d'1,5 milliard depuis le début de l'invasion.

Par un vote au Congrès, les Etats-Unis ont officiellement révoqué jeudi le statut commercial de la Russie et du Bélarus, ouvrant la voie à des droits de douane punitifs.

Le projet de loi du Congrès exige aussi des Etats-Unis qu'ils appellent à la suspension de la Russie de l'Organisation mondiale du commerce.

Les pays du G7 ont également annoncé jeudi de nouvelles sanctions économiques contre la Russie, dont une interdiction de tout nouvel investissement dans des secteurs clés.

- L'ONU suspend la Russie du Conseil des droits de l'homme -

L'Assemblée générale de l'ONU, composée des 193 pays membres, a suspendu jeudi la Russie de son siège au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, lors d'un vote qui a recueilli 93 voix favorables.

Vingt-quatre pays ont voté contre cette suspension -- la deuxième de l'histoire de l'ONU après l'éviction de la Libye en 2011 --, initiée par les Etats-Unis. Et 58 pays se sont abstenus.

Le président américain Joe Biden a "applaudi" ce vote dans un communiqué, estimant que "les mensonges de la Russie ne tiennent pas face aux preuves incontestables de ce qui se passe en Ukraine."

"Les indications de viols, de tortures, d'exécutions - avec dans certains cas des corps profanés - sont une insulte à l'humanité", a-t-il ajouté.

- 5.000 morts à Marioupol -

Proclamé "nouveau maire" de la ville seulement mercredi par les forces pro-russes à Marioupol, Konstantin Ivachtchenko a livré dès jeudi son bilan à l'agence d'Etat russe TASS, estimant les pertes civiles à "environ 5.000 personnes", tandis qu'"environ 60 à 70% du parc de logements a été détruit ou partiellement détruit".

Il a également estimé que 250.000 personnes avaient quitté la ville mais qu'au moins autant, voire 300.000 restaient sur place. L'Ukraine estime plutôt à 100.000 le nombre de personnes encore en ville, où la situation humanitaire est catastrophique.

- 26 corps découverts dans les décombres -

Vingt-six corps ont été découverts par les secouristes ukrainiens dans les décombres de deux immeubles d'habitation bombardés à Borodianka, au nord-ouest de Kiev, a annoncé jeudi la procureure générale d'Ukraine Iryna Venediktova.

"Seule la population civile a été visée : il n'y a aucun site militaire" dans cette localité récemment reprise par les forces ukrainiennes après le retrait des troupes russes de la région de Kiev, a-t-elle indiqué.

- Une enquête sur Boutcha, "prochaine étape" -

Une enquête sur les circonstances de la mort de personnes habillées en vêtements civils, retrouvées mortes à Boutcha par les autorités ukrainiennes après le retrait de l'armée russe, est "la prochaine étape", a déclaré jeudi un haut responsable de l'ONU.

- Des communications russes interceptées -

Les services de renseignement allemands (BND) ont enregistré des communications radio de soldats russes dans lesquelles ils évoquent les exactions commises à Boutcha, affirme jeudi le magazine der Spiegel.

Dans l'un des messages radio évoqué par der Spiegel, un soldat explique à un autre que lui et ses collègues ont abattu une personne à vélo. Dans un autre, un homme affirme : "On interroge d'abord les soldats, puis on les abat".

- Dernière chance d'évacuer l'Est -

Les jours à venir seront pour les civils de l'Est de l'Ukraine "la dernière chance" d'évacuer la région, ont averti jeudi les autorités locales.

"Toutes les villes libres de la région de Lougansk sont sous le feu ennemi", a averti son gouverneur, Serguiï Gaïdaï, indiquant que les Russes "étaient en train de couper toutes les voies possibles de sortie".

Des trains d'évacuation de la population de l'Est ont été bloqués jeudi par des frappes russes sur la seule voie ferrée restée sous contrôle ukrainien, a annoncé le directeur des chemins de fer ukrainiens Olexandre Kamichine.

- Soutien financier du Canada -

Le Canada a prévu dans son budget des ressources additionnelles pour soutenir l'Ukraine, comprenant un prêt allant "jusqu'à un milliard de dollars canadiens" (730 millions d'euros) au gouvernement Zelensky via le Fonds monétaire international (FMI) ainsi qu'une aide militaire supplémentaire de 500 millions de dollars canadiens.

