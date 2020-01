Le soutien américain à l'Ukraine "ne va pas fléchir", assure Pompeo à Kiev

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a assuré vendredi l'Ukraine du soutien des Etats-Unis, en plein procès en destitution du président Donald Trump en raison de pressions qu'il aurait exercées sur le président ukrainien.

Soucieux de préserver la relation stratégique avec Washington, le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky, a assuré de son côté que "+l'impeachment+ du président américain" n'avait eu aucun impact sur la relation entre les deux pays.

"Les Etats-Unis considèrent le combat ukrainien pour la liberté, la démocratie et la prospérité comme un combat courageux. Notre engagement à le soutenir ne va pas fléchir", a déclaré M. Pompeo lors d'une conférence de presse conjointe avec le président.

Répondant à une polémique, le chef de la diplomatie américaine a tenu à souligner que l'Ukraine était un "pays important", après qu'une journaliste américaine eut affirmé qu'il avait insisté, hors micro, sur le désintérêt des Américains pour l'ex-république soviétique.

Donald Trump est poursuivi pour abus de pouvoir pour son profit politique personnel. Il aurait gelé une aide militaire cruciale pour Kiev afin d'obtenir en échange l'annonce d'enquêtes visant son concurrent démocrate Joe Biden et le fils de ce dernier, Hunter, qui a siégé à la direction du groupe gazier ukrainien Burisma.

Les républicains rétorquent que Donald Trump a simplement utilisé ses prérogatives présidentielles pour lutter contre la corruption en Ukraine.

- Biden pas évoqué -

Un haut responsable du Département d'Etat a déclaré aux journalistes que les pourparlers entre MM. Pompeo et Zelensky ont été "très axés sur l'investissement et les infrastructures". "Il n'a pas été question de destitution ou d'enquêtes", a-t-il assuré.

Un responsable ukrainien s'exprimant sous le couvert de l'anonymat a également assuré à l'AFP que le dossier des Biden n'avait pas été évoqué.

M. Zelensky s'efforce depuis des mois de s'extraire des batailles politiques américaines pour ne s'aliéner ni républicains ni démocrates, le soutien politique, militaire et financier de Washington étant crucial pour l'Ukraine dans son conflit avec des séparatistes pro-russes de l'Est du pays et son bras de fer avec Moscou.

Ainsi, si l'enquête contre les Biden n'a pas été ouverte, Kiev a aussi ménagé la Maison Blanche en démentant toute pression indue de Donald Trump et en clamant haut et fort leur bonne entente.

Vendredi, il a donc martelé ce même message: l'Ukraine dispose d'un soutien "bipartisan" du Congrès américain, et considère que la procédure de destitution n'a pas eu "d'impact quel qu'il soit sur (des) relations chaleureuses et importantes".

En revanche, M. Zelensky a appelé Washington à s'impliquer davantage dans la résolution du conflit avec les séparatistes qui a fait plus de 13.000 morts en six ans et face à l'annexion par Moscou de la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014.

Malgré la reprise en décembre de pourparlers de paix et certains signes de désescalade, le règlement politique de ce conflit reste gelé. La Russie est accusée de soutenir les séparatistes pour affaiblir l'Ukraine où la forcer à renoncer à son virage pro-occidental.

- Aller voir Trump -

En matière économique, M. Zelensky a aussi promis de "nouveaux contrats" en Ukraine pour des groupes américains et le renforcement des liens éonomiques.

Enfin, M. Pompeo a assuré qu'une éventuelle visite de M. Zelensky à Washington n'était pas conditionnée à l'ouverture d'une enquête contre les Biden.

Il n'a cependant pas évoqué de date, alors que M. Zelensky s'est dit prêt à venir "dès demain", pourvu que son voyage permette de conclure un accord "profitable" pour les deux pays.

Arrivé jeudi soir depuis Londres, le secrétaire d'Etat américain a rencontré aussi son homologue Vadym Prystaïko et le ministre ukrainien de la Défense Andriï Zagorodniouk en assurant ce dernier du "soutien américain aux efforts" de Kiev visant à "renforcer sa résilience contre l'agression russe".

Il a aussi discuté avec le métropolite Iepifani, chef de la nouvelle Eglise orthodoxe ukrainienne indépendante de Moscou, après l'avoir déjà reçu en octobre aux Etats-Unis, puis a rendu une visite au principal hôpital militaire de Kiev pour s'y entretenir avec des soldats blessés.

M. Pompeo poursuivra samedi matin sa tournée qui le conduira au Bélarus, au Kazakhstan et en Ouzbékistan, d'autres ex-républiques d'URSS cette fois proches de Moscou.