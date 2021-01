Le Vietnam se félicite de sa santé économique insolente malgré la pandémie

Notre économie a "une des croissances les plus fortes au monde" malgré la pandémie, s'est félicité mardi le secrétaire général du Parti communiste vietnamien (PCV) lors de la première journée de débats du congrès quinquennal du régime.

Réunis jusqu'au 2 février sous les grands portraits d'Ho Chi Minh, de Marx et de Lénine, 1.600 délégués vont choisir le secrétaire général du PCV, le président de la République, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale, les quatre piliers du pays.

Ce XIIIe congrès va aussi permettre de définir les grandes orientations pour les cinq années à venir, notamment en matière de politique économique.

Le Vietnam a enregistré une croissance de 2,9% en 2020, la plus basse en deux décennies, mais cette performance reste très solide face à une économie mondiale en pleine récession avec la crise du coronavirus.

Les quarantaines de masse, un traçage des contacts à grande échelle et un strict contrôle des mouvements ont en effet permis au pays de contrôler la propagation du virus (moins de 1.600 cas et 35 décès recensés) et de maintenir le plus souvent ses usines ouvertes.

Nous avons mené à bien "notre double objectif: contenir la pandémie (...) et développer l'économie", a relevé à l'ouverture des débats Nguyen Phu Trong, secrétaire général du PCV et président de la République.

Ce conservateur de 76 ans, qui a nettoyé les rangs du parti en menant une vaste campagne anti-corruption, est pressenti pour exercer un troisième mandat de secrétaire général. Il pourrait abandonner le poste de président de la République au profit du Premier ministre actuel Nguyen Xuan Phuc.

L'économie vietnamienne a profité de la guerre commerciale entre Washington et Pékin.

Le pays, l'un des cinq derniers bastions communistes dans le monde où la répression contre l’opposition ne cesse de s'accentuer, devient un pôle technologique de plus en plus incontournable.

Il table désormais sur une croissance annuelle moyenne du produit intérieur brut de 7% au cours des cinq prochaines années.

Hanoï s'est rapproché de Washington mais de récentes tensions ont vu le jour entre les deux pays, les Etats-Unis accusant le Vietnam d'avoir délibérément dévalué sa devise face au dollar pour en tirer un avantage commercial indu.

Côté chinois, les désaccords sont nombreux concernant la mer de Chine méridionale, Pékin accentuant ses prétentions sur cette zone stratégique en y déployant des navires de guerre et en y installant des avant-postes, au grand dam de Hanoï qui en revendique une partie.