Le vote sur plan de réformes sociales de Biden reporté à vendredi au Congrès

Les élus américains ont reporté à vendredi un premier vote sur le gigantesque programme de réformes sociales et écologiques du président Joe Biden, au terme d'une séance qui s'est étirée dans la nuit au fil d'un discours fleuve du leader républicain à la Chambre des représentants.

Kevin McCarthy a fait dérailler les plans de la majorité démocrate en utilisant son temps de parole illimité pendant près de neuf heures, dénonçant l'impact selon lui désastreux de ce plan sur l'inflation et l'économie américaine, mais évoquant aussi le retrait d'Afghanistan, ses voyages en Europe, Elon Musk ou les toiles accrochées dans son bureau.

Commencé peu après 20H30 (01H30 GMT), son discours s'est achevé vers 05H10 mais dès le milieu de la nuit, les démocrates s'étaient résignés et avaient reporté le vote à 08H00 (13H00 GMT).

"Je ne sais pas s'ils pensent que parce qu'ils sont partis je vais m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter", a affirmé Kevin McCarthy alors que les élus démocrates commençaient à quitter la Chambre.

"Je ne parle vraiment pas à eux. Je parle au peuple américain", a poursuivi le représentant républicain, d'abord moqué, puis conspué par ses adversaires.

Alors que Kevin McCarthy en était à sa quatrième heure de discours, le bureau de la cheffe des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, a publié un communiqué l'accusant d'avoir "perdu la tête".

"Alors qu'on espère qu'il approche de la fin, nous nous demandons tous: Kevin McCarthy sait-il où il se trouve en ce moment ?", ajoute le communiqué.

- "Reconstruire l'économie" -

La Chambre basse du Congrès doit se prononcer sur un plan social et environnemental de 1.750 milliards de dollars, qui prévoit notamment l'école maternelle pour tous, des crédits d'impôts pour les foyers américains et des investissements conséquents pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le texte, baptisé "Build Back Better" (Reconstruire en mieux), devra ensuite être examiné par le Sénat, ce qui pourrait intervenir dans plusieurs semaines.

Joe Biden avait déjà péniblement remporté une première victoire avec le passage à la Chambre basse, début novembre, de son plan sur les infrastructures de 1.200 milliards de dollars, plus grand programme de travaux publics aux Etats-Unis depuis 1956.

"J'ai signé une loi historique sur les infrastructures, et le plan +Build Back Better+ est en route. Cela s'améliore", avait assuré Joe Biden sur Twitter au début des débats.

Ce plan "est une vision spectaculaire pour l'avenir, avec des actions historiques et porteuses d'une vraie transformation pour le système de santé, les familles et le climat", avait plus tôt affirmé Nancy Pelosi dans un courrier aux élus.

Les démocrates de la Chambre semblent avoir surmonté les différends internes entre centristes, inquiets de l'effet sur la dette, et l'aile gauche qui voulait aller plus loin dans les dépenses.

Ils ne doivent pas perdre plus de trois membres pour remporter tout vote suivant les lignes partisanes.

Le Bureau du budget du Congrès a indiqué jeudi que le plan augmentera le déficit de 367 milliards de dollars sur dix ans. Mais pour la Maison Blanche, l'estimation ne tient pas compte des économies possibles liées à la fiscalité.

Ce plan "va réduire le déficit de plus de 100 milliards de dollars sur dix ans", a assuré Joe Biden sur Twitter, et il permettra de "baisser les coûts, créer des emplois et reconstruire notre économie".

Les inquiétudes sur la hausse du coût de la vie viennent assombrir les efforts du président Biden pour convaincre les Américains de l'importance de ses plans.

- Vote avant Noël -

Le mois dernier, les prix avaient augmenté de 6,2% sur un an, apportant de l'eau au moulin de l'opposition républicaine qui ambitionne de reprendre les deux chambres du Congrès aux démocrates l'an prochain lors des élections de mi-mandat.

Et même si la Chambre a adopté le projet de loi, le chemin reste long, d'autant que le texte sera certainement retouché par la chambre haute.

Le Sénat étant divisé (50 élus pour chaque camp), tout démocrate ou affilié a dans les faits ce qui s'apparente à un droit de veto sur tout projet de loi si les républicains serrent les rangs.

Le sénateur démocrate de Virginie-Occidentale Joe Manchin, principal obstacle à l'adoption d'un congé parental de quatre semaines payé au niveau national, pourtant l'un des éléments les plus populaires du plan.

Les tensions entre démocrates centristes et progressistes à la Chambre ont paru s'apaiser mais il n'est pas certain que chacun des deux camps votera pour la version qui reviendra du Sénat.

"Nous allons continuer à travailler sur cette loi importante jusqu'à ce qu'elle soit passée", a déclaré récemment le chef démocrate du Sénat Chuck Schumer, espérant un vote avant Noël.