Législatives: intenses négociations à gauche mais encore des atermoiements

Un accord entre La France insoumise et ses partenaires PS et EELV en vue des législatives semblait se dessiner vendredi à l'approche de la date butoir, mais la course d'obstacles n'est pas terminée, notamment avec les socialistes qui ont suspendu leurs échanges.

Forte des 22% des voix de son candidat Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, La France insoumise a lancé des discussions bilatérales notamment avec EELV, le PCF et le Parti socialiste, afin de trouver un accord aux législatives et se donner une chance d'envoyer le tribun Insoumis à Matignon.

La direction du PS a fait un pas en avant vendredi matin, en souscrivant dans les grandes lignes aux "marqueurs" du programme de LFI: augmentation du Smic à 1.400 euros nets par mois, retraite à 60 ans, planification écologique, abrogation de la loi El Khomri (réformant le code du travail), VIe République, par exemple.

Ils avancent également, mais avec des "divergences", sur la question de la "désobéissance aux traités européens" que souhaite LFI alors qu'eux, soulignent-ils, refusent de "mettre en danger la construction européenne".

Mais les socialistes, dont la candidate Anne Hidalgo a obtenu 1,74% des voix à la présidentielle, assument que "la mise en œuvre du programme que nous construisons conduira nécessairement à (...) ne pas respecter certaines règles", évoquant notamment leur refus d'un "retour du pacte de stabilité".

Parmi les points qui restent sensibles, le PS liste "la défense de la République laïque et universaliste" et "la nécessité d’un soutien plein et entier à la nation ukrainienne, à sa liberté et à sa souveraineté", face à la position "non-alignée" sur les Etats-Unis de LFI.

Les discussions ont repris dans la matinée au siège de LFI. A sa sortie à la mi-journée, le négociateur du PS Pierre Jouvet a indiqué: "A ce stade, nous avons encore un certain nombre de désaccords. Nous allons encore en parler dans la journée, mais pour l'instant, nous avançons".

Mais peu après, annonce surprise: la délégation a suspendu les négociations, intimant à LFI de "rompre avec toute logique hégémonique et accepter la pluralité".

Certains grands élus socialistes, ainsi que le courant minoritaire du parti refusent ce rapprochement historique avec le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, décidé la semaine dernière lors d'un Conseil national du PS.

Citant Pierre Mendès-France, la présidente de la région Occitanie Carole Delga, notoirement en conflit avec LFI, a tweeté: "La morale en politique interdit que stratégie et convictions divergent, fût-ce pour des motifs d'opportunité transitoire". L'ex-président François Hollande avait déjà mis en garde jeudi contre une "disparition" du PS en cas d'accord.

Emmanuel Macron a ironisé sur ce rapprochement inattendu entre LFI et PS, vendredi lors de son déplacement dans les Hautes-Pyrénées : "La question pour ou contre l'Europe ce n'est pas rien. La carpe ce n'est pas le lapin".

- "Accord en vue" avec EELV -

Du côté des écologistes, où les négociations avec LFI s'étaient tendues depuis deux jours, les discussions ont repris vendredi après-midi.

Le chef d'EELV Julien Bayou a relativisé en arrivant devant le siège de LFI, accompagné d'Eva Sas représentant l'aile droite du parti et par Alain Coulombel pour l'aile gauche: "Chaque négociation obéit à un rythme vu et revu, d'abord l'enthousiasme des débuts, puis les blocages", puis le retour à la table.

Après une pause pour se concerter, sa délégation est revenue discuter en fin d'après-midi. M. Bayou a évoqué des avancées sur l'Europe. "C'était très constructif et positif", a-t-il dit, jugeant important de pouvoir "réorienter l'Europe, mais certainement pas en sortir".

Sur la répartition des circonscriptions, "on commence à rentrer dans la dentelle", et "à travailler sur comment mettre la meilleure personne au meilleur endroit".

Enfin, "on tourne toujours autour de la notion de coalition", avec "un rôle pivot de l'Union populaire, qui donne à voir l'agrégat" des autres formations", a-t-il ajouté.

Sur France 2, il s'est montré optimiste, espérant "pourquoi pas un 1er-Mai commun en soutien aux syndicats", dimanche.

Il avait formulé mercredi de sévères critiques concernant notamment la question du "label commun", qui ne peut pas être selon lui uniquement celui de LFI, "l'Union populaire", et le nombre de circonscriptions réservées aux écologistes, trop faible à ses yeux.

Un élu EELV résume à l'AFP: "99,9% des militants d'EELV souhaitent un accord. On fait confiance à Julien Bayou pour y arriver".

Les communistes et le NPA, pour qui subsistent des points de contentieux, doivent aussi venir au siège de LFI vendredi après-midi et en soirée, a indiqué le député LFI Eric Coquerel.