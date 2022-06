Législatives: les pro-Macron en tête chez les Français de l'étranger, percée à gauche

Les candidats de la macronie sont arrivés majoritairement en tête dimanche chez les Français de l'étranger au premier tour des législatives, à l'exception de Manuel Valls, éliminé, devancé par l'alliance de gauche Nupes qui s'est qualifiée dans 10 circonscriptions sur 11.

"Si la dissidence et la division ont semé la confusion, je ne peux pas ignorer mon score et le fait que ma candidature n'a pas convaincu", a déclaré l'ancien Premier ministre sur Twitter, avant même l'annonce des résultats officiels, en référence au député sortant et candidat dissident de la majorité Stéphane Vojetta, arrivé deuxième.

"Il m'appartient lucidement d'en tirer les conséquences", a-t-il ajouté, avant d'appeler à faire barrage au second tour au candidat Nupes, Renaud Le Berre, arrivé en tête dans cette cinquième circonscription des Français de l'étranger, qui regroupe l'Espagne, le Portugal, Monaco et Andorre et compte environ 120.000 électeurs inscrits.

Le patron de LREM, Stanislas Guérini, et le chef de file des députés sortants LREM Christophe Castaner, ont appelé lundi à voter pour M. Vojetta, tandis que l'ancienne ministre Emmanuelle Wargon a estimé à propos de M. Valls que "c'est bien d'avoir des respirations dans une carrière politique".

M. Castaner a toutefois dénoncé "la violence" des réactions à l'échec de M. Valls. "Bon débarras" avaient clamé sur les réseaux sociaux plusieurs membres de la Nupes. "C'est une bonne nouvelle pour la démocratie", a renchéri sur Sud Radio l'insoumis Manuel Bompard.

- Mobilisés -

"En dépit des bugs et de toutes les embûches et absence de contrôle des résultats, les candidats Nupes sont présents dans 10 cas sur 11 au second tour (+5 par rapport à 2017)" s'est félicité sur Twitter M. Mélenchon, et la Nupes est en tête dans deux d'entre elles. Mais elle est absente dans la 8e du pourtour méditerranéen, dont l'Italie et Israël, où le député sortant UDI Meyer Habib est arrivé en tête.

Dans la 1e circonscription (Amérique du Nord), Roland Lescure, député sortant de la macronie, est arrivé premier, mais talonné par la candidate de la Nupes, Florence Roger.

Dans la 6e (Suisse), le député sortant Joachim Son-Forget, élu en 2017 pour LREM avant de flirter avec l'extrême droite, a été éliminé, au profit de Marc Ferracci, économiste proche d'Emmanuel Macron.

Les Polynésiens, qui votaient dès samedi, ont eux aussi placé en tête les candidates investies par la majorité présidentielle dans la première (Nicole Bouteau, 41,9%) et la deuxième circonscriptions (Tepuaraurii Teriitahi, 33,2%). Dans la troisième, c'est en revanche le sortant Moetai Brotherson, qui siégeait avec les communistes à l'Assemblée, qui est arrivé en tête (34,2%), deux points devant le candidat macroniste.

Les Français de l'étranger semblent s'être davantage mobilisés qu'en 2017 (19,1%) selon des chiffres provisoires.

Plus encore qu'à la présidentielle, l'abstention est attendue à un niveau record pour un premier tour le 12 juin (52 ou 53% selon les sondages contre 51,3% en 2017).

- "Inquiétude" -

L'abstention des jeunes et des classes populaires pourrait avantager la majorité actuelle, qui s'appuie sur un électorat plus âgé et plus aisé que celui du RN ou de la Nupes, estiment des spécialistes.

Mais "l'inquiétude est là" chez les macronistes, expliquait dimanche sur LCI le sondeur Frédéric Dabi (Ifop) car "il y a des hypothèses qui donneraient des majorités relatives" au camp d'Emmanuel Macron, sous la majorité absolue des 289 sièges.

La majorité présidentielle devancerait la Nupes (LFI, EELV, PS, PC) qui pourrait atteindre entre 170 et 205 sièges, devant LR (35 à 55 députés) et le RN (20 à 50 sièges), selon l'Ifop.

Mais "le scénario d'une majorité absolue pour la Nupes est pour l'instant exclu", selon M. Dabi.

Dans ce contexte Stanislas Guérini a appelé lundi à faire campagne "encore plus fort" en vue du premier tour "face au cartel" des gauches.

A l'extrême droite, Marine Le Pen, jusque là très discrète, a assuré dimanche qu'il était "encore temps d’empêcher Macron de disposer de tous les pouvoirs" et de "vaincre la malédiction d'un mode de scrutin injuste, qui maintient en place un système vermoulu", appelant ses partisans à lui "donner 100 à 150 députés".