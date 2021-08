Les habitants de la Nouvelle-Orléans attendent l'ouragan Ida avec fatalisme

De la musique s'échappe d'un bar tandis que Greg McNeely, visseuse à la main, s'applique à poser des planches en bois sur la devanture rouge et noire d'une boutique de lingerie de la Nouvelle-Orléans, où frappera dimanche l'ouragan Ida.

"Je suis inquiet mais je n'ai pas peur", souffle l'homme de 57 ans aux tempes grises. "Nous n'allons pas nous envoler comme le magicien d'Oz", plaisante-t-il, même si Ida pourrait charrier des vents de 240 km/h, selon les services météorologiques américains.

M. McNeely se dit davantage préoccupé par les potentielles coupures de courant que par l'ouragan lui-même.

Lors du passage de Katrina, il y a 16 ans, "nous n'avons pas eu d'électricité pendant des mois", se souvient l'entrepreneur qui vit dans la banlieue nord-ouest de la Nouvelle-Orléans, à Metairie.

- Sacs de sable -

A quelques rues de là, près de Canal Street, l'une des artères principales du centre-ville, Eric Suriano, aidé de ses deux fils, Austin, 21 ans, et Edward, 16 ans, place des sacs de sable et de graviers devant la porte de sa boutique de réparation de montres.

"Nous nous préparons en cas d'inondations mais aussi de pillages", explique à l'AFP M. Suriano, 60 ans et chaîne d'or au cou, qui avait vu 1,5 mètre d'eau déferler dans sa boutique en 2005 avec l'ouragan Katrina.

Malgré les nombreux commerces fermés et barricadés, les bars encore ouverts du célèbre quartier français et les touristes déambulant, verre d'alcool à la main, colliers de perles au cou, pourraient faire oublier qu'un épisode climatique extrême s'apprête à s'abattre sur la plus grande ville de Louisiane.

"Je me balade et je vois que les gens ne sont pas prêts", déplore Reginald Young, qui vit dans la région depuis 35 ans. "Ils ne prennent pas ça au sérieux!", poursuit-il.

Comme pour lui donner raison, Isiah Theophile, 31 ans, joue aux échecs avec un ami dans la rue, l'arrivée imminente d'Ida le laissant de marbre.

"Je pense que ce sera un ouragan puissant mais les médias exagèrent beaucoup. Ce ne sera pas aussi terrible que Katrina", juge le vétéran d'Irak. Katrina avait inondé 80% de la ville après la rupture de plusieurs digues et fait plus de 1.800 morts à travers l'Etat.

Contrairement aux milliers de personnes ayant évacué la Nouvelle-Orléans, provoquant des embouteillages monstres samedi, Isiah compte rester avec sa grand-mère octogénaire pour "la protéger".

"J'aime ma ville et je vais rester", assène-t-il, tout en déplaçant un cavalier blanc sur l'échiquier.

- Véritable test -

Rester sur place est aussi l'objectif d'Ed Joyner, mais par défaut plutôt que par envie. Originaire de Philadelphie, il fait partie des malheureux touristes bloqués sur place à cause de l'ouragan.

"Je n'ai pas peur, j'ai déjà vécu l'ouragan Sandy", qui avait dévasté la côte est américaine en 2012, confie-t-il avec le sourire. Son programme: regarder des films et se détendre dans son hôtel du quartier français, situé au-dessus du niveau de la mer.

"J'ai parlé à des locaux qui ont dit que ça ne devrait pas être trop méchant. S'ils ne s'inquiètent pas, pourquoi devrais-je être stressé?", lance M. Joyner, qui visite la Nouvelle-Orléans pour la première fois.

Le centre américain des ouragans a pourtant mis en garde contre un risque "d'ouragan majeur". Ida s'est ainsi renforcé en catégorie 4, sur une échelle qui en compte 5.

"S'il change de trajectoire et va vers l'est, nous allons tous pleurer lundi", anticipe Greg McNeely. "Ce sera le premier véritable test depuis Katrina pour voir si nos digues tiennent le coup."