Les Premiers ministres polonais, tchèque et slovène se rendent à Kiev

Les Premiers ministres polonais, tchèque et slovène se rendent mardi à Kiev, en qualité de représentants du Conseil européen, pour affirmer "le soutien sans équivoque" de l'UE à l'Ukraine, a annoncé le gouvernement polonais dans un communiqué.

MM. Mateusz Morawiecki, Petr Fiala et Janez Jansa "se rendent aujourd'hui à Kiev en qualité de représentants du Conseil européen, pour y rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre Denys Chmygal", selon le communiqué.

Le chef du cabinet de M. Morawiecki, Michal Dworczyk, a précisé que la délégation voyage par le train qui a traversé la frontière ukrainienne vers 07H30 GMT. Peu après 11H00 GMT, il a indiqué que le train avait dépassé Lviv et se dirigeait vers Kiev.

Un train ordinaire de passagers met généralement environ dix heures entre la frontière polonaise et Kiev, couvrant environ 650 km.

L'objectif de cette visite est de "réaffirmer le soutien sans équivoque de l'ensemble de l'Union européenne à la souveraineté et à l'indépendance de l'Ukraine et de présenter un vaste ensemble de mesures de soutien à l'État et à la société ukrainiens", précise le communiqué publié sur le site du gouvernement polonais.

De son côté, M. Morawiecki a écrit sur Facebook que "dans un tel moment crucial pour le monde, notre devoir est d'être là où l'histoire est forgée".

M. Dworczyk a indiqué que la décision de principe concernant ce déplacement de trois chefs de gouvernement avait été prise lors du sommet européen à Versailles vendredi dernier.

Les préparatifs pratiques ont ensuite été gérés par M. Morawiecki qui a consulté encore dans la nuit de lundi à mardi la présidente de la Commission Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel.

Interrogé pour savoir pourquoi d'autres dirigeants européens n'étaient pas du voyage, le responsable polonais s'est borné à dire, selon l'agence PAP, qu'il s'agissait de la "décision individuelle" de chacun et ils n'étaient "pas tous prêts à y participer".

Le vice-premier ministre polonais Jaroslaw Kaczynski, par ailleurs chef du parti populiste-nationaliste au pouvoir en Pologne, fait également partie de la délégation, a indiqué M. Dworczyk.

Des bombardements ont touché mardi matin plusieurs immeubles à Kiev, faisant au moins deux morts, au moment où l'armée russe amplifie son offensive en Ukraine, avant la reprise des pourparlers qui entretiennent une timide lueur d'espoir.

Les combats se sont intensifiés ces derniers jours autour de Kiev, presqu'entièrement encerclée. Plus de la moitié de ses trois millions d'habitants ont fui. La capitale est "en état de siège", selon un conseiller du président ukrainien.