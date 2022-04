Liesse et immense soulagement dans le camp Macron, qui explose de joie à 20H00

"Macron président!": agitant drapeaux français et européens, près d'un millier de militants macronistes ont laissé explosé leur joie dimanche soir Porte de Versailles à 20H00, soulagés du score d'Emmanuel Macron, bien supérieur aux dernières prédictions des sondages.

"Et un, et deux, et cinq ans de plus", ont scandé ses supporters, qui reconnaissent volontiers qu'il ne s'attendaient pas à un aussi bon score. "Non je ne le pensais pas", s'exclame, ravie, une petite main, après une après-midi marquée de rumeurs d'estimations contradictoires, où le score d'Emmanuel Macron variait de 24% à 31% - son résultat était estimé à 20H00 autour de 28%.

Même sentiment chez la ministre du Logement Emmanuelle Wargon qui arborait un grand sourire au milieu de la petite foule. "Je l'ai toujours vu en tête, mais les sondages ont tellement bougé... Je suis très contente ! Ce résultat est très encourageant, il montre qu'il a su protéger les Français pendant les crises", analyse-t-elle.

Derrière elle, les militants applaudissaient à tout rompre Bruno Le Maire, le premier membre du gouvernement à réagir sur France 2, dont la soirée électorale était rediffusée sur les écrans géants.

Un immense "oui" de joie jaillit aussi lorsque Valérie Pécresse s'est élevée contre les extrémismes, a dénoncé la proximité de Marine Le Pen avec Vladimir Poutine et annoncé qu'elle voterait Emmanuel Macron. Et les même hurlements d'enthousiasme ont salué l'appel de Yannick Jadot à voter Macron.

L'équipe de campagne, elle, dit se garder de tout satisfecit car "on ne se réjouit pas quand on est face à l'extrême droite", selon un de ses membres.

- Changement de lieu -

Debout devant la vaste estrade, les partisans d'Emmanuel Macron attendaient l'arrivée de leur candidat, pour lequel un grand pupitre blanc avait été dressé. Aucune information n'avait été donnée par son entourage sur l'horaire où il viendrait s'exprimer.

Pour cette soirée électorale, presque autant de journalistes - 700, dont beaucoup de médias étrangers - étaient venus scruter leurs réactions. Leur nombre a obligé l'équipe de campagne à changer de lieu au dernier moment, pour revenir dans ce Parc des expositions où Emmanuel Macron avait déjà fêté sa victoire du premier tour 2017.

Arrivés vers 19H00, les militants se voyaient distribuer à l'entrée des drapeaux français, européens ou "Avec Vous", le slogan du candidat.

Pour les accueillir, un petit groupe de "Jeunes avec Macron" était arrivé dès 17H00. Ils étaient déjà venus faire l'ambiance au meeting de La Défense. Des étudiants confiants, mais pas complètement, au vu des derniers sondages.

"Il est entré en campagne tard, au moment de l'égalité du temps de parole, et ça lui a nui", plaide Juliette, étudiante à Sciences Po. "Lui même l'a regretté, c'est à cause de la situation internationale. Mais son programme est équilibré, ce qu'il propose, comme la retraite à 65 ans, c'est nécessaire."

Parmi les premiers militants arrivés, avec un drapeau bleu blanc rouge à la main, Sonia Khedim, 48 ans, avait déjà voté Macron aux 1er et 2nd tours en 2017 et était présente au meeting de victoire au Louvre. Avant 20H00, elle reconnaissait son inquiétude. "Quand on fait les calculs, c'est un peu stressant", sourit-elle.