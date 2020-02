Ligue 1: Paris au forceps sans Neymar, podium relancé et Monaco réveillé

Neymar a manqué au Paris SG, difficile vainqueur à Nantes (2-1) mardi lors d'une 23e journée de Ligue 1 où Lille, en battant Rennes (1-0), a relancé la course au podium, que vise toujours Monaco grâce à son premier succès en quatre matches de championnat.

Il y avait Mauro Icardi, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, les occasions... mais pas l'autorité habituelle. Sans Neymar, légèrement blessé aux côtes, le PSG s'est un peu fait peur dans l'Ouest, surtout après l'énorme erreur de Presnel Kimpembe ayant amené le but de Moses Simon (68e).

Di Maria, d'une frappe qu'Icardi a frôlée (29e), et Thilo Kehrer de la tête (57e), avaient assuré l'essentiel un peu plus tôt, et les Parisiens ont tout de même pu gagner et prendre provisoirement 15 points d'avance sur leur dauphin marseillais, en déplacement mercredi à Saint-Etienne (21h00).

Et cette fois, contrairement au match du week-end contre Montpellier où Mbappé s'était plaint de sortir (5-0), il n'y a pas eu de fait extrasportif et le Français a joué 90 minutes, à deux semaines du huitième de finale aller de Ligue des champions à Dortmund.

- Lille stoppe Rennes -

90 minutes, c'est quasiment le temps que Rennes a passé à courir derrière le score à Lille, après le but précoce de Loïc Rémy dès la 4e minute. Mais les Bretons n'ont pas reproduit leur remontée fantastique du week-end - menés par Nantes 2-1 à la 94e minutes, ils avaient gagné 3-2 vendredi - sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy, où le Losc est décidément difficile à battre (une défaite cette saison, contre le Paris SG).

Pire, les Bretons ont perdu celui qui les avait sauvés quatre jours plus tôt, Raphinha, sorti sur blessure en première période.

Le succès tombe en revanche bien pour Lille, car il vient confirmer la victoire acquise in extremis à Strasbourg durant le week-end (2-1) et offre à Christophe Galtier et ses hommes de réels espoirs au classement.

Quatrièmes de L1 avec 37 points, les Nordistes reviennent en effet à trois unités de leurs adversaires du soir, mais "il est bien trop tôt pour parler de deuxième ou troisième place", selon leur entraîneur.

- Jovetic encore buteur -

Avec 32 points, Monaco n'est finalement pas si loin. Mais plus que le classement de l'ASM, revenu dans la première moitié du tableau, c'est le goût de la victoire qui fait du bien sur le Rocher.

Le nouvel entraîneur Robert Moreno n'avait toujours pas gagné en quatre rencontres de Ligue 1, voilà qui est chose faite contre une équipe d'Angers pas récompensée de ses nombreux efforts (1-0).

Le technicien espagnol est néanmoins encore à tâtons, tant Monaco s'est montré timide.

Il saura se satisfaire d'un choix tactique payant, celui d'avoir titularisé aux côtés de Wissam Ben Yedder le Monténégrin Stevan Jovetic, déjà buteur lors de la défaite à domicile contre Strasbourg le 25 janvier (3-1).

L'attaquant a encore brillé en déposant une tête superbe, à l'aveugle et de l'arrière du crâne, pour inscrire l'unique but de la rencontre (18e). Sur une inspiration initiale de la recrue Youssouf Fofana, autre point positif de la soirée. "On avait besoin de ce résultat pour avancer et travailler plus tranquillement", a réagi Moreno.

Il en faudra toutefois beaucoup d'autres aux Monégasques s'ils veulent se battre pour les places européennes.

Résultats de la 23e journée:

mardi

Monaco - Angers 1 - 0

Lille - Rennes 1 - 0

Nantes - Paris SG 1 - 2

mercredi

(19h00) Toulouse - Strasbourg

Montpellier - Metz

Nîmes - Dijon

Lyon - Amiens

Reims - Nice

Brest - Bordeaux

(21h00) Saint-Etienne - Marseille