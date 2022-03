Ligue des champions féminine: Katoto rapproche le PSG des demies avec un doublé à Munich

L'attaquante du Paris SG Marie-Antoinette Katoto a rapproché les Parisiennes des demi-finales de la Ligue des champions, après avoir réalisé mardi un doublé sur la pelouse du Bayern Munich (2-1) en quarts de finale aller.

L'internationale française du PSG a ouvert le score en reprenant un ballon traînant dans la surface à la suite d'un corner (20e), avant d'aggraver la marque en deuxième période de la tête une nouvelle fois sur corner (71e).

"On a souffert les premières minutes. Je pense qu'on a marqué dans leur temps forts et je pense que ça leur a fait très, très mal. Le deuxième but pareil, (...) mais je pense qu'elles (les Bavaroises) ont vraiment fait un beau match et on a vraiment été chirurgicales devant le but", a-t-elle expliqué après la rencontre.

Avec ce doublé, Marie-Antoinette Katoto enrichit son impressionnant bilan avec 22 buts en 24 apparitions sous le maillot rouge et bleu cette saison, dont 5 réalisations en Ligue des champions.

"On avait l'idée de venir faire un beau match, un beau résultat, de ne pas subir pour subir. On a fait un match d'équipe au niveau de la mentalité et de la solidarité, même si sur le plan du jeu et qualitatif, on est capable de faire mieux", a résumé l'entraîneur du PSG, Didier Ollé-Nicolle.

Les Bavaroises ont été pourtant les plus dangereuses en début de match et en fin de partie pour leur première à l'Allianz Arena, devant 13.000 spectateurs sur les 70.000 places de l'enceinte jusque-là réservée aux garçons.

Après avoir touché le montant à deux reprises (66e, 79e), elles ont fini par réduire le score sur coup franc avec une frappe puissante de Klara Bühl que la gardienne parisienne Barbora Votikova n'a pas réussi à repousser (84e).

Le PSG, invaincu depuis 5 mois, inflige la première défaite aux Bavaroises depuis novembre, qui s'étaient inclinées en championnat face à Wolfsburg 1-0.

"Nous avons joué un match fantastique contre une équipe au top niveau absolu", a déclaré après le match l'entraîneur du Bayern, Jans Herscheuse, cité sur le site de la section féminine du club. "Dans l'ensemble, nous avons manqué un peu de chance. Mais je suis absolument satisfait de la performance et grâce au but de Klara, tout est possible au match retour."

Pour espérer remporter la première Ligue des champions du club (hommes et femmes confondus), les Parisiennes devront valider leur ticket pour les demies lors du quart de finale retour au Parc des Princes le mercredi 30 mars.