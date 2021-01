Londres propose des visas plus longs à des millions de Hongkongais

Des millions de Hongkongais peuvent à partir de ce dimanche demander de nouveaux visas leur permettant de demeurer plus longtemps en Grande-Bretagne puis de prétendre à la naturalisation, une façon pour l'ex-puissance coloniale d'offrir une porte de sortie à ceux qui veulent échapper à la répression chinoise.

Les titulaires d'un passeport britannique d'outre-mer (British National Overseas, BNO) et leurs proches étaient en mesure, depuis 17H00 (09H00 GMT) ce dimanche, de postuler en ligne pour un titre de séjour en Grande-Bretagne qui leur donnera non seulement le droit d'y vivre, mais aussi celui d'y travailler pendant cinq ans. A terme, ils pourront demander la citoyenneté.

Ils n'avaient jusqu'ici le droit de visiter le Royaume-Uni que pour six mois, sans pouvoir y travailler.

Cette réforme est la réponse de Londres à la décision controversée de Pékin, l'été dernier, d'imposer à sa région semi-autonome une loi draconienne sur la sécurité nationale afin de dissuader toute forme de dissidence, après la mobilisation populaire massive de 2019.

La Grande-Bretagne a accusé la Chine de renier son engagement pris avant la rétrocession de Hong Kong en 1997 de préserver les libertés et l'autonomie du territoire pendant au moins un demi-siècle. Londres a mis en avant son devoir moral de voler au secours de son ancienne colonie.

- "Mentalité coloniale" -

"Nous honorons nos liens profonds, historiques et amicaux avec le peuple de Hong Kong, et nous défendons les libertés et l'autonomie", a affirmé cette semaine le Premier ministre Boris Johnson dans un communiqué.

Cette réforme a provoqué l'ire de la Chine qui a annoncé qu'elle ne reconnaîtrait plus en tant que document d'identité les passeports BNO, qui sont hérités de la rétrocession. Une décision symbolique car les Honkongais utilisent généralement leur carte d'identité locale pour quitter le territoire.

Mais Pékin s'est dit prêt à "d'autres mesures", faisant craindre que les autorités ne cherchent à empêcher les Hongkongais de partir.

Dimanche, l'agence officielle Chine nouvelle a accusé Londres d'avoir une "mentalité coloniale", avertissant que ces nouvelles dispositions nuiraient aux "relations bilatérales" et aux "intérêts de la Grande-Bretagne sur le long terme".

Le Bureau de Liaison, qui représente le gouvernement central à Hong Kong, a fait part dimanche dans une déclaration de sa "ferme condamnation et son opposition totale" à ces mesures.

On ignore combien de Hongkongais demanderont ce visa, notamment dans le contexte de la pandémie qui complique les voyages internationaux et plombe les économies, sachant que la situation sanitaire est bien meilleure à Hong Kong qu'en Grande-Bretagne.

Mais c'est environ 70% de la population hongkongaise, qui est de 7,5 millions d'habitants, qui peut prétendre à ce visa.

Les demandes de passeport BNO ont augmenté de plus de 300% depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité fin juin. On dénombrait mi-janvier 733.000 titulaires du BNO.

Londres estime que 150.000 Hongkongais pourraient arriver dans les 12 prochains mois, et 322.000 sur les cinq prochaines années.

- "Canot de sauvetage" -

Au moment de la rétrocession, beaucoup de Hongkongais demandaient à Londres la pleine citoyenneté, mais Pékin y était farouchement opposé. Et le BNO avait été un compromis pour les Hongkongais nés avant 1997.

Ce passeport est désormais un des derniers tickets de sortie pour les Hongkongais désireux de refaire leur vie ailleurs, alors que la répression s'est intensifiée dans la région semi-autonome.

Stella, qui travaillait auparavant dans le marketing, compte partir très prochainement en Grande-Bretagne avec son mari et leur enfant de trois mois.

"La loi sur la sécurité nationale en 2020 a été la goutte d'eau puisque ses dispositions reviennent à criminaliser la liberté d'expression", a-t-elle dit à l'AFP, en refusant que son nom de famille soit cité.

Une des conditions à l'obtention du nouveau visa est de pouvoir prouver qu'on a suffisamment d'argent pour vivre pendant au moins six mois.

Les Hongkongais déjà installés en Grande-Bretagne et qui aident les personnes souhaitant émigrer affirment que beaucoup des personnes qui postulent appartiennent à la classe moyenne et ont suffisamment d'économies pour voir venir.

"La plupart de ceux à qui nous avons parlé sont des familles avec des enfants en primaire ou à la crèche", a déclaré sous couvert de l'anonymat un militant de l'organisation Lion Rock Hill UK, dont le nom renvoie à une des montagnes les plus célèbres de Hong Kong.

"Le BNO est indéniablement un canot de sauvetage", a confié à l'AFP Mike, un scientifique récemment arrivé en famille à Manchester. Il a confié que de nombreux Hongkongais s'inquiétaient de ce que la Chine cherche à les empêcher de fuir: "Alors il faut partir le plus tôt possible."