Loukachenko fait l'éloge des manoeuvres militaires russo-bélarusses

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko a salué dimanche d'importantes manoeuvres militaires russo-bélarusses et annoncé l'intention de Minsk d'acquérir des armes russes pour 1 milliard de dollars.

M. Loukachenko a surveillé dimanche ces exercices conjoints baptisés "Zapad 2021" (Ouest-2021), lancés par la Russie et le Bélarus vendredi et dénoncés en particulier par la Pologne voisine, sur fond de tensions russo-occidentales récurrentes.

Se déroulant sur neuf bases militaires russes, cinq bases bélarusses et en mer Baltique, les manoeuvres impliquent 200.000 militaires, selon l'armée russe.

"Vos actions pendant ces exercices ont confirmé de manière évidente que les armées de nos Etats et le peuple bélarusse sont prêts à agir ensemble pour assurer leur souveraineté et leur indépendance", a déclaré M. Loukachenko, cité par son service de presse, lors d'un déplacement sur un champ de tir bélarusse situé près de Baranovitchi (Ouest).

Il a notamment souligné l'"importance" de ces exercices sur fond de l'"agression hybride continue de l'Occident à l'égard du Bélarus et de la Russie".

"Nous ne pouvons pas nous relâcher compte tenu de l'expérience de 1941", a encore estimé le président bélarusse, en référence à l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie.

Depuis qu'il a été sanctionné par l'Occident en raison de la répression d'un vaste mouvement de contestation en 2020 et 2021, M. Loukachenko a opéré un rapprochement accéléré avec Moscou, présentant son pays comme le dernier rempart de la Russie face à une éventuelle agression de l'Otan.

Le président russe Vladimir Poutine se rendra lui lundi sur un champ de tir russe pour surveiller les manoeuvres, selon un communiqué du Kremlin.

Début septembre, le président polonais Andrzej Duda a signé un décret sur l'introduction de l'état d'urgence pendant 30 jours à la frontière avec le Bélarus, en prévision de ces exercices militaires et de crainte d'un afflux massif de migrants.

Il s'agit du premier état d'urgence en Pologne depuis la chute du communisme en 1989.

Pour sa part, M. Poutine a assuré que les manoeuvres "n'étaient dirigées contre personne", en accueillant M. Loukachenko à Moscou jeudi.

"Nous ne dirigeons pas nos missiles contre les pays voisins, nous nous apprêtons à défendre notre terre", a insisté dimanche M. Loukachenko, cité par l'agence de presse officielle Belta.

Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko, tous les deux au pouvoir depuis plus de deux décennies, ont annoncé jeudi une série d'accords pour accroître leur intégration économique et évoqué "la création d'un espace de défense unifié".

Ils ont notamment évoqué lors de ces pourparlers d'éventuelles livraisons de systèmes de défense anti-aérienne russes S-400 que Minsk souhaite déployer à la frontière avec l'Ukraine, a précisé dimanche M. Loukachenko, cité par Belta.

Minsk envisage au total d'acquérir des armes russes pour plus de 1 milliard de dollars d'ici 2025, a-t-il annoncé.

Il s'agit notamment de dix avions, de plusieurs dizaines d'hélicoptères et d'un système de défense anti-aérienne Tor, selon la même source.