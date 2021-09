Macron aux médaillés de Tokyo : "faire beaucoup plus" aux JO de Paris 2024

Emmanuel Macron a reçu lundi soir les médaillés olympiques et paralympiques de Tokyo pour les "célébrer" et "préparer" les JO de Paris 2024, des Jeux "à la maison" où il faudra "faire beaucoup plus" en terme de médailles.

Devant plus d'une centaine de médaillés, certains ne pouvant pas être là comme les volleyeurs français actuellement en train de disputer un 8eme de finale de l'Euro, le président de la République a passé en revue les meilleurs moments des Jeux de Tokyo devant les yeux de la candidate à la présidentielle et maire PS de Paris, Anne Hidalgo, et d'une autre candidate, la présidente de région Valérie Pécresse.

Mais, a-t-il reconnu,"le bilan n'est pas tout à fait celui que nous attendions", a-t-il lancé, à moins de trois ans des Jeux de Paris.

L'équipe de France est en effet restée à Tokyo en deçà de ses objectifs et de ses standards avec 33 médailles après 42 à Rio.

"Le succès des Jeux ce sera le succès de nos sportifs car ca marche comme ça", a-t-il insisté lundi soir devant les sportifs et les dirigeants du sport français, avant de décorer les sportifs de la Légion d'honneur ou de l'ordre national du mérite.

"On doit faire beaucoup plus, parce que ce sont nos Jeux, à la maison, on est attendu", plaçant l'objectif d'intégrer "le top 5" mais sans donner d'autre chiffre. Il a promis que l'Etat ne ferait pas défaut pour soutenir les sportifs français, rappelant la philosophie actuelle de "concentrer nos efforts sur les disciplines à fort potentiel".

Interrogé sur cet objectif, notamment faire partie des cinq meilleurs mondiaux, Claude Onesta, manageur de la haute-performance, a expliqué à quelques journalistes, qu'il "avait l'habitude de vivre avec la pression". Atteignable le Top 5? "C'est un challenge, c'est le truc que tu veux aller chercher", a lancé cet ancien artisan de la réussite du handball français avec deux titres aux JO. Qualifiant le bilan des JO de Tokyo de "décevant", il vient de remettre au gouvernement un bilan précis et des préconisations en vue des JO de Paris.

Triple champion olympique, le judoka Teddy Riner, habitué des lieux -- il vient pour la "quatrième fois" -- a expliqué en arrivant à la cérémonie que c'était toujours un "grand honneur" et "une grande fierté".

Interrogé sur la promesse d'Emmanuel Macron de faire de la France une "nation sportive" pour les JO de Paris 2024, le judoka a répondu: "La France est une grande nation de sport mais se dire qu'on va faire 90 médailles à Paris 2024, non. Faut faire beaucoup plus de choses pour prétendre à 90 médaillés dans 3 ans".