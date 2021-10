Minute de silence au Parlement britannique en mémoire du député tué

Les députés britanniques ont observé une minute de silence lundi en hommage à l'un des leurs, David Amess, mortellement poignardé pendant une permanence parlementaire, dans ce que la police considère comme un acte terroriste potentiellement islamiste.

La mort du député conservateur de 69 ans vendredi "est un terrible et triste moment dans notre histoire, une attaque contre notre démocratie et une horrible tragédie", a dénoncé la ministre de l'Intérieur Priti Patel à la reprise de la session parlementaire, après que les membres de membres de la chambre des Communes, émus et en rangs serrés, se sont recueillis.

David Amess, père de cinq enfants, a été tué à coups de couteau vendredi alors qu'il s'entretenait avec ses administrés dans une église méthodiste à Leigh-on-Sea, à environ 60 kilomètres à l'est de Londres. Un suspect de 25 ans, selon les médias britanniques un Britannique d'origine somalienne ayant brièvement suivi un programme de déradicalisation, a été arrêté sur place.

Ce drame a bouleversé le pays, rappelant le traumatisme de l'assassinat de la députée travailliste Jo Cox en juin 2016 par un extrémiste de droite, juste avant le référendum du Brexit, et a suscité des appels à renforcer la sécurité des élus.

Le Royaume-Uni a aussi été visé ces dernières années par des attaques islamistes, perpétrées à l'arme blanche.

"Les circonstances de la mort" de David Amess "sont ignobles et soulèvent des questions les plus fondamentales sur la manière dont les membres de cette Chambre peuvent exercer leurs responsabilités démocratiques vitales en toute sécurité", a déclaré le président de la chambre basse, Lindsay Hoyle, à l'issue de cet hommage.

Après la séance d'hommages, une procession dirigée par M. Hoyle se dirigera ensuite vers l'église St Margaret, à côté de l'abbaye de Westminster, pour une messe qui débutera à 17H00 GMT.

- "Répandre la haine" -

La vie politique a été électrisée ces dernière année par les débats autour du Brexit.

Plusieurs députés ont témoigné avoir reçu des menaces de morts qui les ont fait, pour certains, envisager de quitter la politique.

Si le gouvernement a évoqué la possibilité d'apporter une protection policière, au cas par cas, aux députés, le ministre de la Justice Dominic Raab a mis en garde lundi contre le risque de créer un "fossé" entre population et élus.

"Cette attaque ne peut entraver la démocratie", a souligné le porte-parole de Boris Johnson, soulignant que tout mesure de protection devait être prise avec l'accord de l'élu concerné. "Nous ne nous laisserons pas intimider par ceux qui cherchent à nous diviser et répandre la haine".

L'épouse de David Amess s'est rendue sur les lieux du drame lundi, essuyant ses larmes tandis qu'elle lisait les messages d'hommages déposés aux côtés de nombreux bouquets de fleurs.

Les premiers éléments de l'enquête, confiée à la direction antiterroriste, révèlent "une motivation potentielle liée à l'extrémisme islamiste", selon la police.

L'homme arrêté sur les lieux du drame est un ressortissant britannique d'origine somalienne nommé Ali Harbi Ali, selon les médias britanniques.

- Radicalisation en ligne -

Le père d'Ali Harbi Ali, Harbi Ali Kullane, ancien conseiller du Premier ministre somalien, a confirmé au Sunday Times que son fils était en détention et s'est dit "traumatisé".

Les enquêteurs ont jusqu'à vendredi pour l'interroger, après l'avoir placé en détention en vertu de la loi sur le terrorisme.

Parmi les pistes envisagées, les enquêteurs examinent les liens de David Amess avec l'Etat du Qatar, selon le Times qui cite des sources expliquant que la "raison claire pour laquelle il a été ciblé n'a pas été établie".

M. Amess était président du groupe parlementaire transpartisan sur les relations entre le Royaume-Uni et le Qatar et sa dernière visite dans le pays a eu lieu ce mois-ci.

D'autres médias comme The Telegraph avancent qu'il a été visé au hasard et que le suspect avait envisagé de tuer d'autres députés.

Selon un de ses amis cité par le tabloïd The Sun, "il s'est complètement radicalisé sur internet" et s'est pris d'admiration pour le prêcheur Anjem Choudary, figure de la mouvance radicale islamiste de Londres.