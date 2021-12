Mis en examen pour viol, Agnel reconnaît "la matérialité" des faits

Yannick Agnel, mis en examen pour viol et agression sexuelle sur une mineure de 13 ans, a reconnu la "matérialité" des faits, mais la star déchue de la natation française conteste avoir exercé toute "contrainte", a expliqué lundi la procureure de Mulhouse.

"Yannick Agnel reconnaît la matérialité des faits reprochés", a déclaré la procureure Edwige Roux-Morizot, au cours d'une conférence de presse, deux jours après sa mise en examen dans le dossier ouvert après la plainte de Naome Horter, la fille de son ancien entraîneur.

"Il précise que pour lui, il n'avait pas le sentiment qu'il y a eu contrainte", a ajouté la magistrate.

"Si les faits sont constitutifs de viol ou agression sexuelle, c'est qu'il existe une différence d'âge importante" entre la victime, âgée de 13 ans à l'époque des faits en 2016, et le nageur, alors âgé de 24 ans, a spécifié la procureure.

Elle a rappelé que la loi interdit toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans, même si celui-ci est consentant.

Elle a également indiqué que "la personnalité" de Yannick Agnel avait "pu rentrer en ligne de compte". "C'est quelqu'un qui est un champion, qui avait une personnalité forte."

Les faits se seraient déroulés "sur toute l'année 2016", à Mulhouse (Haut-Rhin), ville d'entraînement du nageur, mais "également à l'étranger, en Thaïlande (où le Mulhouse Olympic Natation se rend régulièrement en stage, ndlr) ou à Rio" de Janeiro, ville hôte des Jeux olympiques de 2016.

La procureure n'a pas souhaité en revanche préciser si les entourages du nageur et de la victime présumée avaient connaissance de ces faits.

- "Episode dépressif" de la plaignante -

"En ce qui concerne les faits de viol, il a pour certains d'entre eux un problème de souvenirs", même si ces souvenirs pourraient "très bien revenir ensuite au fil de l'information judiciaire", a ajouté la magistrate.

Malgré les réquisitions de détention provisoire formulées samedi par le parquet, Yannick Agnel a été placé sous contrôle judiciaire, assorti de nombreuses interdictions.

L'ex-nageur a ainsi interdiction de quitter la petite couronne parisienne, de se rendre à Mulhouse, sauf convocation judiciaire, d'entrer en contact avec la famille de la victime, ou d'entrer en contact avec son agent, Sophie Kamoun. Il devra également remettre son passeport à la justice.

Sollicitée, l'avocate du nageur n'a pas souhaité répondre aux questions de l'AFP, tandis que la Fédération française de natation a indiqué dans un communiqué qu'elle se constituait partie civile.

Naome Horter, âgée de 13 ans en 2016, avait déposé en juillet une plainte "très circonstanciée", selon Mme Roux-Morizot, qui avait entraîné fin août l'ouverture d'une information judiciaire.

La jeune femme, désormais âgée de 19 ans, allait "très mal depuis un certain temps", a précisé la procureure de Mulhouse à l'AFP. "Elle est entrée dans un épisode dépressif, elle a repensé à tout ça, et c'est ce qui a entraîné chez elle cette volonté de déposer plainte."

- Publication annulée -

Yannick Agnel avait déjà un autre conflit avec la famille Horter, qui dirige Mulhouse Olympic Natation, autour du paiement de certaines primes. Il a obtenu gain de cause en première instance et le versement de près de 60.000 euros de dommages et intérêts, mais le club a fait appel. Une nouvelle audience doit se tenir en mars prochain.

"Qu'il y ait des difficultés d'ordre financier entre la famille Horter et Yannick Agnel pour moi n'a pas de lien direct avec la plainte qui a été déposée par cette jeune femme", a souligné la procureure.

Yannick Agnel possède l'un des plus beaux palmarès de la natation française: il a été double champion olympique à Londres en 2012 sur le 200 m nage libre et le relais 4x100 m, avant d'être sacré champion du monde dans ces deux disciplines en 2013.

Il s'était reconverti dans l'esport et menait également une carrière de consultant dans plusieurs médias, dont le groupe France Télévisions et FranceInfo. La radio a annoncé qu'elle suspendait sa collaboration avec Agnel, tout comme le club d'esport MCES dont il était le directeur sportif depuis 2019.

Le nageur s'était également lancé dans l'écriture, et devait publier le mois prochain "Les Racines du soleil", un récit portant sur l'histoire de son grand-père. Les éditions Arthaud ont indiqué lundi à l'AFP que la sortie du livre était annulée.