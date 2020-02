Mondiaux de biathlon: Fourcade à l'assaut de Boe

Après la frustration du relais mixte, Martin Fourcade entre dans le vif du sujet avec le sprint samedi à Anterselva, premier acte de son duel tant attendu avec son grand rival norvégien Johannes Boe aux Mondiaux de biathlon.

Dépité et déçu par la piètre 7e place des Bleus en ouverture de la compétition, le Français (31 ans) sera sans doute remonté comme une pendule à l'heure de se lancer à l'assaut des épreuves individuelles de ces Championnats du monde. L'enjeu n'est pas mince pour celui qui dispute peut-être ses derniers Mondiaux.

En 2019, le Catalan, en pleine crise sportive, avait quitté Ostersund la tête basse et sans médaille, une première dans sa longue et riche carrière. Mais cette année, il a de quoi nourrir de réelles ambitions à la lumière d'un mois de janvier quasi parfait (4 victoires en Coupe du monde), synonyme de renaissance.

Le quintuple champion olympique doit décider à la fin de l'hiver s'il poursuit l'aventure ou s'il raccroche définitivement skis et carabine. Nul doute qu'à l'heure du choix, le bilan des Mondiaux comptera dans la balance. Pour le moment, Fourcade ne veut pas penser à cette échéance et reste focalisé sur une saison qui pourrait embellir encore un peu plus son palmarès hors normes.

En tête de la Coupe du monde après un début d'année idyllique et bien aidé par le congés paternité de Boe (26 ans), le Français évoque désormais ouvertement la quête d'un 8e gros globe de cristal. Un objectif qui passe par un beau parcours dans le Tyrol italien, les résultats des Championnats du monde comptant également pour le classement général.

"Si je veux ramener le gros globe de cristal, il faudra faire de bons Mondiaux, a-t-il déclaré. Si Johannes gagne toutes les courses d'ici la fin de saison et que je finis 2e, il ne gagnera pas le général. Aujourd'hui, il n'est plus le seul à décider, j'ai aussi les cartes en main".

"Sur des Mondiaux, on attend des titres, on attend La Marseillaise et je vais me battre pour ça. Après, j'ai aussi envie d'une régularité parce que je sais que j'ai ce double enjeu (Mondiaux et Coupe du monde, ndlr) et je ne veux pas délaisser ça. J'ai envie de conserver la même dynamique qu'en janvier", a ajouté le Français.

- L'os Johannes Boe -

Homme de records, Fourcade a une autre belle source de motivation. Dix fois champion du monde sur le plan individuel, il pourrait en effet rejoindre voire dépasser les 11 titres du légendaire Norvégien Ole-Einar Bjoerndalen.

Le Français assure ne pas y penser mais cette perspective doit forcément lui trotter dans la tête. "Il est tellement compétiteur et il n'aime tellement pas perdre que tant qu'il sera là, ce sera pour aller vers l'excellence", estime l'entraîneur des Bleus Vincent Vittoz.

Il y a toutefois un os et non des moindres: Johannes Boe. Le tenant du gros globe de cristal, vainqueur de 6 courses sur les 9 disputées cette saison, sera difficile à aller chercher s'il maintient la même cadence infernale. Si l'absence du Norvégien a libéré Fourcade en janvier, son retour pourrait rebattre les cartes.

Mais côté français, on est persuadé que plus rien ne sera comme avant. "Martin a retrouvé sa manière de courir lorsqu'il écrasait la Coupe du monde, assure son coéquipier Emilien Jacquelin. Il a retrouvé des sensations au niveau du ski et du tir. En janvier, il a démontré une aisance et a remis le doigt sur quelque chose qui lui manquait l'an dernier. Ce sera un beau match mais il n'a pas de complexe vis-à-vis de Boe. Il n'est pas revenu à son meilleur niveau physique, mais mentalement, on va retrouver du grand Martin."