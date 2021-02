Mort de l'ambassadeur italien en RDC: Rome demande des comptes à l'ONU

L'Italie a demandé mercredi à l'ONU l'ouverture d'une enquête et des "réponses claires" après la mort de son ambassadeur en République démocratique du Congo dans l'attaque d'un convoi du Programme alimentaire mondial (PAM) qui a organisé le déplacement du diplomate.

L'ambassadeur Luca Attanasio, 43 ans, est décédé après avoir été blessé par balles lorsque le convoi du PAM dans lequel il circulait a été pris dans une embuscade dans la province du Nord-Kivu (est), près de la frontière avec le Rwanda.

Son garde du corps italien, le carabinier Vittorio Iacovacci et un chauffeur congolais du PAM, Mustapha Milambo, ont aussi été tués.

"Nous avons formellement demandé au PAM et à l'ONU l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ce qui s'est passé, les raisons justifiant le dispositif de sécurité mis en place et à qui incombe la responsabilité de ces décisions", a déclaré le chef de la diplomatie italienne, Luigi Di Maio, devant les députés.

"Nous avons aussi expliqué que nous attendions, le plus rapidement possible, des réponses claires et exhaustives", a-t-il ajouté.

Le Nord-Kivu est considéré comme une des zones les plus dangereuses de la RDC, à la lisière du parc national des Virunga. Toutefois, selon des responsables humanitaires, la route sur laquelle circulait le convoi ne nécessitait pas d'escorte.

Ces affirmations semblent cependant insuffisantes pour Rome qui veut comprendre comment un diplomate pouvait se trouver dans une zone dangereuse sans une protection adaptée.

"Nous attendons de l'agence un rapport approfondi sur tout élément utile au programme de la visite et aux mesures de sécurité adoptées pour protéger la délégation", a insisté M. Di Maio.

Si, selon lui, l'ambassadeur pouvait décider seul des modalités de ses déplacements dans le pays, l'organisation de ce voyage dans l'est de la RDC était de l'entière responsabilité du PAM.

"La mission s'est déroulée à l'invitation des Nations Unies. Donc le parcours en voiture s'est également déroulé dans le cadre de l'organisation prévue par le PAM", a assuré le ministre.

- Funérailles d'Etat -

Il a souligné que le parquet de Rome avait ouvert une enquête et dépêché sur place une équipe d'enquêteurs appartenant à un corps spécial des carabiniers, le ROS.

Les autorités congolaises ont accusé lundi les rebelles hutus rwandais des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), installées dans l'est de la RDC, d'être responsables de l'attaque, qualifiée de "terroriste" par le président congolais Félix Tshisekedi.

Mais dans un communiqué parvenu mardi à l'AFP, les rebelles des FDLR ont nié être impliqués: ils "demandent aux autorités congolaises et à la Monusco (Mission de l'ONU en RDC) de faire toute la lumière sur les responsabilités de cet ignoble assassinat au lieu de recourir à des accusations hâtives".

Selon la présidence congolaise, le convoi est tombé dans une embuscade à 3 kilomètres de sa destination, la commune de Kiwanja, dans le territoire de Rutshuru, lorsque "les assaillants, au nombre de six, munis de cinq armes de type AK-47 ainsi que d'une machette" ont fait irruption.

"Ils ont procédé à des tirs de sommation avant d'obliger les occupants des véhicules à descendre et à les suivre dans le fin fond du parc (des Virunga), après avoir abattu un des chauffeurs afin de créer la panique", ajoute la présidence.

Alertés, les rangers et les militaires congolais présents dans les environs se sont mis à la poursuite des assaillants. "À 500 mètres (du lieu de l'attaque), les ravisseurs ont tiré à bout portant sur le garde du corps (italien), décédé sur place, et sur l'ambassadeur, le blessant à l'abdomen".

La reconstruction des événements présentée par M. Di Maio correspond pour l'essentiel à celle des autorités congolaises, l'Italien ajoutant un détail, à savoir que des objets ont également été jetés devant les deux véhicules pour les obliger à s'arrêter.

Les corps du diplomate et du jeune carabinier sont arrivés mardi soir à Rome à bord d'un avion militaire, un Boeing 767, dans des cercueils enveloppés dans le drapeau italien.

Les autorités procèderont à l'autopsie des deux dépouilles. Ces derniers auront des funérailles d'Etat, a ajouté M. Di Maio, sans préciser la date.