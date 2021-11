NBA: les Lakers s’inclinent après 3 prolongations, Milwaukee domine Denver

Les Los Angeles Lakers se sont inclinés à domicile après trois prolongations face à Sacramento (141-137), vendredi en NBA où Milwaukee a surclassé Denver chez lui (120-109) et Phoenix égalé son record de 15 victoires d'affilée en allant dominer les Knicks à New York (118-97).

Au Staple Centers, le match a été extrêmement serré avec un score de parité à la fin des premier, deuxième, quatrième quart-temps et des deux premières prolongations. LeBron James a inscrit 30 points et délivré 11 passes en 50 minutes de jeu mais a manqué deux tirs au buzzer qui auraient donné la victoire aux siens. En face, De’Aaron Fox (34) et Buddy Hield (25) ont cumulé 59 points. Sacramento va mieux après avoir licencié son entraîneur Luke Walton dimanche après huit défaites consécutives.

C’est la deuxième fois en deux matches que Los Angeles va en prolongation après sa victoire à Indiana mercredi. Les Lakers stagnent à 7e place à l’Ouest.

Tout va bien en revanche pour Golden State. Le leader a enchaîné une 6ème victoire consécutive en dominant Portland à domicile (118-103). C’est la 17ème victoire de la saison pour les Warriors pour seulement deux défaites. Steph Curry a marqué 32 points et délivré 8 passes.

Les Phoenix Suns ont enchaîné quant à eux une 15e victoire d'affilée face aux New York Knicks au Madison Square Garden (118-97). Ils égalent ainsi le record de la plus longue série de victoires de la franchise (qui remonte à la saison 2006/07). Devin Booker a porté les siens avec 37 points et 4 passes. Brillant lors de la victoire des Knicks face au Lakers mardi avec 26 points, Evan Fournier a été maladroit (11 points à 4/15).

Les Utah Jazz du Français Rudy Gobert ont subi une défaite surprise sur leur parquet face à La Nouvelle-Orléans (98-97). Le pivot français a marqué 9 points et pris 10 rebonds.

Les Pelicans ont annoncé que leur star Zion Williamson, blessée au pied droit depuis le début de la saison, avait repris l'entraînement collectif.

- Antetokounmpo insolent d'adresse à Denver -

À l'Est, Les Milwaukee Bucks ont surclassé Denver sur son parquet (120-109), portés par un énorme Giannis Antetokounmpo.

Antetokounmpo a réussi 24 points, 13 rebonds et 7 passes, et démontré une adresse insolente au shoot (10/13). En pleine confiance, le Grec de 26 ans a même tenté un dunk suite à une passe pour lui-même contre la planche dans le 3e quart-temps.

En face, Denver s'est bien démené à l'image d'Aaron Gordon (18 points), mais a semblé trop limité pour renverser les Bucks sans troisn de leurs joueurs majeurs.

MVP de la saison dernière, le Serbe Nikola Jokic est arrêté depuis le 18 novembre en raison d'une douleur au poignet, l'ailier Michael Porter Jr est blessé au dos et pourrait manquer le reste de la saison, tandis que Jamal Murray se remet toujours de sa blessure aux ligaments croisés du genou contractée l'année dernière.

C'est la sixième défaite de suite pour Denver qui est 7e à l'Ouest. Milwaukee pointe à la 6e place à l'Est.

Après deux défaites, Chicago a renoué avec la victoire en écrasant Orlando sur son parquet (123-88) grâce à DeMar DeRozan (23 points) et Zach LaVine (21 points). Les Bulls se hissent à la 2e place à l'Est avant d'affronter Miami, 3e au classement, samedi.

Atlanta a dominé Memphis chez lui (132-100). Les Grizzlies ont perdu Ja Morant en début de rencontre, qui souffre d’une entorse du genou. La durée de son indisponibilité n’a pas encore été révélée.

