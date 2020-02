NFL: Chiefs-49ers, alléchante affiche d'un Super Bowl qui ouvre une nouvelle ère

Un Super Bowl à l'aube d'une nouvelle ère pour les 100 ans de la NFL, oppose Kansas City, en quête d'une dynastie avec son talentueux quarterback Patrick Mahomes, à San Francisco qui rêve d'intégrer le club fermé des sextuples vainqueurs, dimanche à Miami.

Il y aura du rouge partout dans les tribunes du Hard Rock Stadium qui accueillera à partir de 18h30 locales (23h30 GMT, lundi 00h30 françaises) ce 54e Super Bowl, le premier en trois ans sans New England sur l'affiche.

Les Patriots de Tom Brady avaient été titrés en 2017 face à Atlanta, puis battus par Philadelphie en 2018, avant d'être sacrés pour la sixième fois de leur histoire en 2019 aux dépens des Los Angeles Rams, au terme d'un match insipide, baptisé "Super Bore".

Cette année, si le suspense est grand autour de ce Chiefs-49ers, tout le monde s'accorde à dire que spectacle il y aura sur la pelouse, entre l'équipe qui a produit le meilleur jeu offensif cette saison, portée par le bras magique de Mahomes, et celle qui s'est affirmée comme ayant la meilleure ligne défensive doublée d'un jeu de courses redoutablement efficace.

Une opposition de styles entre deux équipes qui veulent retrouver leur gloire passée.

Les années fastes de Kansas City remontent aux premières joutes du Super Bowl. Après avoir perdu l'édition inaugurale en 1967 contre Green Bay, la franchise du Missouri a remporté la quatrième en 1970 contre Minnesota. C'est donc une disette longue d'un demi-siècle à laquelle il s'agit de mettre un terme.

- Mahomes "superstar" -

San Francisco, qui peut égaler au palmarès New England et Pittsburgh, a régné sur le football américain dans les années 1980, remportant quatre titres sous la houlette d'un des plus grands quarterbacks de l'histoire Joe Montana. Le cinquième sacre en 1995 fut l'oeuvre de Steve Young auteur de six lancers pour touchdowns.

Leur héritier potentiel se nomme Jimmy Garoppolo. Agé de 28 ans, il va disputer son premier Super Bowl. Un tournoi qu'il connaît pourtant bien, pour l'avoir gagné deux fois... en regardant jouer Tom Brady, dont il était le remplaçant chez les Patriots.

En 2017, il a décidé de voler de ses propres ailes, pour atterrir à San Francisco. Le voilà à présent face au défi de sa carrière même s'il n'est pas forcément l'élément-clé de son équipe.

Car ces 49ers ont d'autres atouts, avec le running back Raheem Mostert, auteur de quatre touchdowns en finale de conférence face à Green Bay (37-20), et une défense hermétique menée par le rookie Nick Bosa et le vétéran Richard Sherman.

Leur coordinateur défensif, Robert Saleh, sait que la victoire dépendra beaucoup de leur capacité à faire déjouer Patrick Mahomes.

"Il est une superstar à tous les niveaux et il va être difficile à gérer", a déclaré Saleh à propos du MVP de la saison passée, qui a le luxe d'avoir d'excellents receveurs, Tyreek Hill, Sammy Watkins, sans oublier le tight-end Travis Kelce.

- Père-fils la victoire ? -

Reste à savoir si Mahomes, qui peut devenir à 24 ans le deuxième plus jeune joueur quarterback sacré de l'histoire, saura résister à la pression. Et ce même si ses cinq passes victorieuses contre Houston au 2e tour des play-offs (51-31) pour effacer un déficit de 24-0, fut une preuve éclatante de sang-froid.

"Je vais essayer de m'amuser, de jouer comme je l'ai fait toute la saison", a-t-il déclaré. "C'est une opportunité unique que j'espère avoir plusieurs fois dans ma vie. Je n'en suis qu'au début de ma carrière."

Détendu, Mahomes n'en est pas moins ambitieux. Il sait qu'il est, avec d'autres talents comme Lamar Jackson (Baltimore), l'avenir d'une Ligue sur le point de tourner la page des Brady, Roethlisberger voire Rodgers.

Au niveau des coaches aussi, les visages sont (presque) nouveaux à ce stade, même s'ils ne manquent pas de vécu.

Andy Reid, la moustache épaisse la plus célèbre de la NFL, 61 ans, est l'entraîneur le plus titré à ne jamais avoir remporté un Super Bowl. "Il a eu une carrière incroyable", a déclaré Mahomes. "Évidemment, nous voulons que ce match, le plus important qui soit, apparaisse sur son curriculum vitae."

En face, Kyle Shanahan, 40 ans, est le grand artisan de la renaissance des 49ers. Il y a trois ans, alors coordinateur offensif d'Atlanta, il pensait avoir Super Bowl gagné en menant 28-3 dans le troisième quart-temps face à New England, avant de perdre après prolongation (34-28).

Un souvenir amer qu'il espère voir disparaitre, sous les yeux de Mike Shanahan, deux fois vainqueur du Super Bowl avec Denver. Un père et son fils, entraîneurs sacrés, ce serait une première.

Les dix derniers vainqueurs du Super Bowl, avant la finale de l'édition 2019-20 entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco, dimanche à partir de 18h30 locales (23h30 GMT, lundi 00h30 françaises) à Miami (Floride):

2009-10: New Orleans Saints

2010-11: Green Bay Packers

2011-12: New York Giants

2012-13: Baltimore Ravens

2013-14: Seattle Seahawks

2014-15: New England Patriots

2015-16: Denver Broncos

2016-17: New England Patriots

2017-18: Philadelphia Eagles

2018-2019: New England Patriots

Les clubs les plus titrés de l'histoire:

1. Pittsburgh Steelers: 6

. New England Patriots: 6

3. San Francico 49ers: 5

. Dallas Cowboys: 5

5. Green Bay Packers: 4

. New York Giants: 4