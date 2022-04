Nouvelle journée de violences en Israël et en Cisjordanie occupée

De nouveaux incidents violents ont éclaté mardi dans le nord de la Cisjordanie occupée, où des heurts ont opposé les forces israéliennes à des habitants palestiniens, et en Israël, où un Palestinien ayant poignardé un policier a été abattu.

Pour la quatrième journée consécutive, l'armée israélienne s'est déployée dans le secteur de la ville palestinienne de Jénine d'où étaient originaires deux Palestiniens ayant récemment mené des attaques en Israël.

D'après l'agence officielle palestinienne Wafa, les soldats israéliens y ont tiré à balles réelles et fait usage de grenades assourdissantes et de gaz lacrymogène lors d'affrontements matinaux avec des habitants.

L'armée israélienne a indiqué dans un communiqué que des engins explosifs avaient été lancés sur ses troupes qui ont riposté en ouvrant le feu.

Un calme précaire est revenu dans la journée, ont constaté des journalistes de l'AFP. Pour freiner de possibles incursions israéliennes, des pneus ont été installés à l'entrée du camp de réfugiés de Jénine, où des affiches célèbrent l'assaillant palestinien Raëd Hazem qui a tué trois Israéliens à Tel-Aviv la semaine dernière.

"Ici les factions (armées palestiniennes) sont unies contre un ennemi commun (Israël)", a déclaré à l'AFP Ismaël, un habitant du camp, qualifiant l'attaque de Tel-Aviv d'"héroïque".

"Le plus d'opérations Israël mènera, le plus de résistance il affrontera", a-t-il ajouté.

En tout, 20 personnes ont été arrêtées mardi à travers la Cisjordanie, a indiqué l'armée, précisant avoir renforcé ses troupes le long de la barrière séparant ce territoire palestinien d'Israël.

Ces opérations militaires qui se concentrent dans le nord de la Cisjordanie interviennent après quatre attaques perpétrées en Israël depuis le 22 mars, les deux premières par des Arabes israéliens liés à l'organisation jihadiste Etat islamique (EI) et les deux dernières par des Palestiniens originaires du secteur de Jénine.

Ces attaques ont fait 14 morts au total.

Durant la même période, 15 Palestiniens, dont des assaillants, ont été tués dans des violences, selon un décompte de l'AFP.

Le dernier en date a été abattu mardi matin après qu'il a poignardé et légèrement blessé un policier israélien dans la ville côtière d'Ashkelon (sud), ont indiqué les forces de l'ordre.

- "Consterné" -

"Lors d'une opération à Ashkelon, un policier a identifié un homme suspect et a commencé à mener un contrôle d'identité. Mais l'homme a sorti un couteau et attaqué le policier qui a répliqué rapidement en ouvrant le feu sur lui", a indiqué la police israélienne, précisant que l'assaillant avait été tué.

Selon la police, celui-ci était originaire de la ville de Hébron dans le sud de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par l'armée israélienne.

Dimanche, les forces de l'ordre israéliennes avaient tué une Palestinienne ayant poignardé un policier dans le centre de cette ville-poudrière, où vivent environ 1.000 colons juifs --de façon illégale au regard du droit international-- parmi 200.000 Palestiniens.

Le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou Roudeina, a imputé mardi à Israël la responsabilité de "l'escalade" de violence, citant les opérations militaires quotidiennes, les arrestations et les "meurtres de sang-froid".

"Nous ne laisserons pas notre ennemi mettre un coup d'arrêt à nos vies", avait déclaré le Premier ministre israélien Naftali Bennett lundi à Tel-Aviv, sur les lieux de l'attaque meurtrière survenue quatre jours auparavant.

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres "suit avec une préoccupation profonde l'escalade de la violence", a indiqué lundi son porte-parole Stéphane Dujarric.

"Il est consterné par le nombre élevé et croissant de victimes" et appelle l'armée israélienne à "exercer le maximum de retenue et à user la force létale qu'en derniers recours", d'après M. Dujarric.