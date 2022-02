Nouvelle-Zélande: heurts entre police et manifestants anti-vaccins à Wellington

Des heurts ont éclaté jeudi près du Parlement néo-zélandais à Wellington entre la police et des manifestants anti-vaccin contre le Covid-19, rassemblés depuis trois jours et dont plusieurs dizaines ont été arrêtés.

Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser ce rassemblement et en particulier démanteler le campement impromptu installé près du Parlement. Pendant que des militants chantaient des haka maori, criant "Tenez les positions" face à la progression des policiers.

Ces derniers, qui avaient prévenu les quelque 150 manifestants qu'ils risquaient d'être arrêtés s'ils ne partaient pas, ont reçu des coups de poing et de pieds tout en étant invectivés par des slogans tels "Ce n'est pas la démocratie", "honte à vous" ou encore "Abandonnez l'obligation".

Ce rassemblement commencé mardi faisait écho au "Convoi de la liberté initié fin janvier par des camionneurs canadiens dénonçant l'obligation vaccinale pour traverser la frontière avec les Etats-Unis. Partis de Vancouver, ils bloquent depuis une semaine la capitale Ottawa et ils ont inspiré des mobilisations similaires dans d'autres pays.

En Nouvelle-Zélande, des centaines de campings-cars et de camions ont bloqué mardi le quartier du Parlement à Wellington. La plupart sont partis après 24 heures mais un noyau dur est resté, déterminé à s'y maintenir "aussi longtemps que nécessaire".

Le vice-Premier ministre Grant Robertson a fait savoir que la patience des habitants concernant les perturbations causées par cette mobilisation était épuisée et que la police devait intervenir.

"Les rues de la ville sont bloquées, les commerces et entreprises ont dû fermer, les gens se sentent menacés et intimidés par certains manifestants", a-t-il indiqué sur Radio New Zealand en amont de l'action policière, pour laquelle des renforts d'une centaine d'agents avaient été dépêchés.

"La police reconnaît le droit des gens à manifester mais cela doit être fait d'une façon qui n'affecte pas de façon injuste le grand public", a commenté Corrie Parnell, commandant de la police de Wellington.

La Nouvelle-Zélande a rendu obligatoire la vaccination contre le Covid-19 pour les personnes travaillant dans les secteurs de la santé, du maintien de l'ordre, de l'éducation et de la défense. Ceux qui refusent risquent le renvoi. Une preuve de vaccination est nécessaire dans les restaurants, les événements sportifs et les services religieux.

Selon la Première ministre Jacinda Ardern, "96% des Néo-Zélandais se sont fait vacciner".