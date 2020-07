Nuit festive "hors de contrôle" en Angleterre, après la réouverture des pubs

"Gens raisonnables" ou "ivrognes" qui ont du mal à se maîtriser? La réouverture des pubs anglais, après plus de trois mois de confinement, a entraîné des situations "dangereuses" dans la nuit de samedi à dimanche, faisant craindre un retour de l'épidémie de nouveau coronavirus.

Dans le quartier londonien très animé de Soho, la foule amplissait les rues, bloquant parfois la circulation des voitures, a constaté un photographe de l'AFP. Des personnes tombaient les unes sur les autres, des gens dénudés dansaient devant des voitures, parfois sous les yeux dépassés des services de police.

"La foule a commencé à arriver (samedi) vers 13H00 et rapidement tout est devenu hors de contrôle", témoigne Rafal Liszewski, gérante d'une boutique. "Vers 20H00-21H00, c'était une vraie fête de rue, avec des gens qui dansaient et buvaient", a déclaré la jeune femme de 36 ans à l'agence britannique PA, ajoutant que "personne ne portait de masque" et qu'il était "physiquement impossible" de respecter la distanciation sociale.

Comme les hôtels, salons de coiffure, cinémas et musées, les pubs ont rouvert samedi en Angleterre après plus de trois mois de fermeture afin de limiter la propagation de l'épidémie. Plus réticentes, les autres provinces britanniques ont adopté leur propre calendrier de déconfinement, les pubs du Pays de Galles et d'Ecosse devant rouvrir partiellement dans une dizaine de jours.

Massivement attendu par des Anglais très attachés à leurs pubs, ce "Super Saturday" avait suscité des inquiétudes, la police s'attendant à une activité aussi importante que lors d'un jour de l'An.

Le Premier ministre Boris Johnson avait rappelé qu'il était "absolument vital que tout le monde respecte" la distanciation sociale, alors que le Royaume-Uni est le pays d'Europe le plus touché par l'épidémie, avec plus de 44.000 morts.

Les pubs ont d'ailleurs mis en place une série de mesures pour réduire les risques sanitaires, comme le service à table plutôt qu'au bar, une signalétique dédiée ou le port du masque et des gants pour les employés.

-"Hommes nus" et "ivrognes" -

Dimanche matin cependant, de nombreuses photos de Britanniques, joyeusement alcoolisés et peu soucieux des consignes sanitaires, ont inondé réseaux sociaux et journaux. "Soho se transforme en une fête de rue géante, où les buveurs ignorent les règles", titrait l'hebdomadaire Sunday Mirror.

Dans le Devon et en Cornouailles (sud-ouest), la police a expliqué dans un tweet avoir traité plus de 1.000 signalements durant la nuit, dont "la majorité était liée à la consommation d'alcool". Dans la région de Cleveland (nord-est), elle a dû recourir à des moyens aériens pour "disperser une rave illégale de plus de 200 personnes".

"C'était clair que des gens éméchés ne pouvaient pas et n'allaient pas maintenir la distanciation sociale", a dénoncé dans un tweet John Apter, président de la Fédération policière. De service samedi soir à Southampton (sud), le policier raconte qu'il a passé sa soirée à gérer des "hommes nus, de joyeux ivrognes, des ivrognes en colère, des batailles et encore plus d'ivrognes en colère".

Plusieurs pubs ont dû fermer face à l'afflux inattendu de personnes, comme le "Red Lion" à Rotherham (centre). L'établissement explique sur Facebook avoir dû appeler la police car il s'est rapidement retrouvé "littéralement inondé de dizaines et de dizaines" de consommateurs inhabituels après que les forces de l'ordre ont fermé d'autres pubs aux alentours.

Interrogé sur Sky News, le ministre de la Santé Matt Hancock a nuancé: "D'après ce que j'ai vu, et même s'il y a des images qui montrent le contraire, les gens ont très largement agi de manière responsable." Il a promis de prendre des mesures à l'encontre de la "minorité qui enfreint les règles".

"La majorité du public s'est conformée aux directives de distanciation sociale et est restée vigilante", a aussi estimé la police londonienne, qui s'est réjouie de l'absence "de problèmes ou d'incidents importants dans la capitale, même si certains quartiers ont été très fréquentés, comme Soho ou Portobello Road".

Selon les prévisions du cercle de réflexion CEBR, la réouverture des pubs devait attirer ce weekend quelque 6,5 millions de visiteurs et générer 210 millions de livres (233 millions d'euros).