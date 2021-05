Nyiragongo: Goma désertée, le volcan semble s'apaiser

La ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), était étrangement calme et en grande partie vidée de ses habitants vendredi matin, au lendemain de l'évacuation "préventive" ordonnée par les autorités par crainte d'une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo.

Contrairement à ces quatre derniers jours, la nuit a marqué une relative accalmie au pied du volcan: les tremblements de terre ont baissé en nombre et en intensité, a constaté l'AFP.

Au lever du jour, le centre était quasi désert. Magasins, banques, boutiques, sont fermés, il ne reste que leurs gardiens assis sur les perrons. Seuls quelques rares piétons, voitures et taxis-motos sont dans les rues. Mêmes scènes dans les quartiers populaires. "C'est du jamais vu", s'est étonné un habitant.

Assis à l'entrée des parcelles, quelques gardiens sont restés ici et là pour surveiller les plus belles maisons, silencieuses et aux volets clos, dans les quartiers aisés des rives du lac Kivu.

"Je reste en ville, je sais que je suis en danger imminent mais je n'ai pas le choix", a raconté la tenancière d'une discrète boutique de vente de biére restée ouverte, Aline Uramahoro. "Je quitterai quand le volcan commencera à cracher".

Quelques familles attardées, le plus souvent à pied, sacs de voyage sur la tête et les enfants se donnant la main en file indienne, continuaient cependant de quitter la ville, négociant le prix de la course avec un taxi-moto.

Jeudi, dans un soudain exode, des dizaines de milliers de personnes ont fui Goma, la capitale de la province du Nord-Kivu que surplombent les imposantes pentes noires du Nyiragongo, après un ordre d'évacuation "préventive" et "obligatoire" face aux risques d'une nouvelle éruption.

Une équipe d'experts est montée jeudi au sommet du volcan, sur les bords du cratère, "pour évaluer les risques".

Une première éruption sans aucun signe avant-coureur a eu lieu samedi dernier, provoquant déjà la fuite des habitants, rentrés pour beaucoup le lendemain. Au moins 32 personnes ont trouvé la mort, entre 900 et 2.500 habitations détruites.

- Un petit miracle -

L'éruption de samedi "était une toute petite éruption, un véritable miracle", en particulier que "si peu de lave soit sortie" du cratère, a jugé Dario Tedesco, un volcanologue italien qui a vécu plusieurs années à Goma, cité par la radio onusienne Okapi.

Les risques sont désormais de quatre types, selon les autorités: les tremblements de terre à répétition, la toxicité de l'air et de l'eau du fait des cendres dispersées dans l'atmosphère, une "éruption secondaire" avec possiblement des laves surgissant directement du sol dans la ville. Et enfin le "scénario catastrophe" de l'explosion d'une "poche de gaz sous le lac Kivu, du fait d'un contact avec le magma".

La région de Goma est une zone d'intense activité volcanique, avec six volcans, dont le Nyiragongo et le Nyamuragira qui culminent respectivement à 3.470 et 3.058 mètres.

L'ordre d'évacuer, annoncé jeudi à l'aube par le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le général Constant Ndima, a pris par surprise la population qui s'est alors précipitée aux sorties de la ville, dans un exode soudain, la peur au ventre et dans le plus grand désordre.

L'évacuation ne concernait en théorie que 10 des 18 quartiers de Goma - dont l'agglomération est estimée à deux millions d'habitants -, mais ce sont en fait la quasi-totalité des habitant qui ont décampé sur trois principaux axes - vers la localité de Sake à l'ouest, vers la frontière rwandaise à l'est, vers le nord-est - ainsi que par bateau sur le lac.

Toute la journée, dans la poussière, les cris et la précipitation, des dizaines de milliers d'habitants, en véhicule ou à pied ont fui, les embouteillages s'étirant sur des kilomètres sur la route de Sake. Beaucoup de ces déplacés ont dormi à la belle étoile et à même le sol, au bord de la route, dans des églises ou des écoles.

Près de 400.000 personnes sont potentiellement concernées par cette évacuation, a estimé l'Ocha, le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, dans une région, le Nord-Kivu, déjà meurtrie par la violence des groupes armés.