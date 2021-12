Omicron: Biden prédit un "hiver de maladie grave et de mort" aux non-vaccinés

Joe Biden a mis en garde contre "un hiver de maladie grave et de mort" pour les personnes non vaccinées, avec l'explosion du variant Omicron du Covid-19, et appelé les Américains à se faire vacciner, alors que partout dans le monde les restrictions se multiplient.

"La seule vraie protection est de recevoir votre injection", a dit le président américain, insistant sur le fait que le variant Omicron est "là" et va "se mettre à circuler beaucoup plus rapidement aux Etats-Unis".

Il est "de la plus haute importance" de recevoir une dose de rappel pour les personnes vaccinées, et de "recevoir la première dose" pour les autres, a encore déclaré le président du pays le plus endeuillé au monde, avec plus de 800.000 morts sur un bilan mondial qui désormais dépasse les cinq millions.

L'administration américaine affirme se concentrer plutôt sur la vaccination que sur de nouvelles mesures restrictives pour l'heure.

Mais les mesures de restriction des voyages se multiplient, du Canada au Maroc, de l'Irlande à la France, face à Omicron.

A l'approche des fêtes de fin d'année, la France va rétablir à partir de samedi l'obligation de justifier de "motifs impérieux" pour les voyageurs en provenance et à destination du Royaume-Uni, où les contaminations ont atteint jeudi un nouveau record, avec 88.000 cas de Covid-19 en 24 heures.

L'objectif de ces restrictions est de "ralentir au maximum l'arrivée de cas de variant Omicron sur notre sol, le temps qu'on vaccine avec des doses de rappel", a insisté le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

En Angleterre, le calendrier de la Premier League a été chamboulé jeudi par les nombreux cas de Covid touchant pusieurs équipes de football, six rencontres ayant été reportées sur la fin de semaine. Tottenham, Leicester, Manchester United, Brentford, Watford... La liste des clubs dont les effectifs sont décimés par le coronavirus s'allonge d'heure en heure.

La reine Elizabeth II, âgée de 95 ans, a de son côté renoncé à sa traditionnelle réunion de famille, qui devait rassembler une cinquantaine de personnes mardi au château de Windsor.

Cette flambée épidémique liée au variant Omicron a poussé les Britanniques à bouleverser leurs plans pour les fêtes de Noël, avec "Christmas parties" d'entreprises annulées et projets de voyage en France qui tombent à l'eau.

- "Course contre la montre" -

A Bruxelles, la difficile coordination face à la progression du nouveau variant était au coeur du sommet des dirigeants des Vingt-Sept jeudi, alors qu'Omicron pourrait devenir dominant en Europe d'ici mi-janvier, selon la Commission européenne.

Les ministres de la Santé des pays du G7 ont appelé eux aussi jeudi à la coopération face au variant Omicron du coronavirus, qu'ils ont qualifié de "plus grande menace actuelle pour la santé publique mondiale".

Certains pays comme l'Irlande, le Portugal, l'Italie et la Grèce imposent déjà aux voyageurs européens, même vaccinés, de présenter un test négatif pour pouvoir entrer sur leur territoire.

C'est une course contre la montre", a commenté le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Quelque 67% de la population européenne est pleinement vaccinée mais ce taux est inférieur à 50% dans trois pays (Bulgarie, Roumanie, Slovaquie).

Au Brésil, a été approuvée jeudi l'utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 pour des enfants de 5 à 11 ans, comme l'ont fait récemment d'autres pays à travers le monde. Mais le président Jair Bolsonaro, lui-même non vacciné, a demandé "officieusement" le nom des personnes ayant approuvé cette mesure.

Le Danemark est pour sa part devenu jeudi le premier pays de l'UE à autoriser le traitement anti-Covid molnupiravir du laboratoire américain Merck, pour les patients à risque présentant des symptômes.

Parallèlement, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé deux nouveaux traitements contre le Covid-19, qui réduisent "considérablement" les hospitalisations chez les patients à risque.

L'agence a par ailleurs approuvé l'utilisation en cas d'urgence dans l'UE de la pilule anti-Covid de Pfizer, qui n'a pas encore reçu une autorisation complète de mise sur le marché.

Un comité américain d'experts indépendants a de son côté appelé jeudi les autorités sanitaires américaines à recommander de privilégier les vaccins contre le Covid-19 de Pfizer et de Moderna par rapport à celui de Johnson & Johnson pour tous les adultes, après la publication de nouvelles données sur des cas de thrombose.