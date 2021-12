Omicron joue les trouble-fête pour l'économie américaine

Spectacles de Noël annulés, croisières à éviter, avions incapables de décoller: le variant Omicron a déjà semé la pagaille aux Etats-Unis, et pourrait contribuer à la pénurie de travailleurs, voire même à la vertigineuse hausse des prix, que connaît le pays.

"Nous commençons à voir les premiers signes de l'impact d'Omicron sur l'économie", principalement dans les services, a expliqué Oren Klachkin, économiste pour Oxford Economics, dans un entretien à l'AFP, citant notamment les bars ou restaurants.

La première économie du monde espérait pouvoir enfin regarder le Covid dans le rétroviseur, mais, à la veille de la nouvelle année, le virus vient de nouveau jouer les trouble-fête. Apparu il y a un mois, le variant Omicron, extrêmement contagieux, fait flamber le nombre de nouveaux cas.

Cela a même poussé les autorités sanitaires américaines (CDC) jeudi, à déconseiller les croisières, relevant que "le risque de contracter le Covid-19 (...) y est très élevé", même pour les vaccinés.

En effet, 5.013 cas ont été signalés dans les eaux territoriales américaines entre le 15 et le 29 décembre, contre seulement 162 entre le 30 novembre et le 14 décembre.

Il est cependant encore difficile de quantifier les conséquences économiques de ce variant, "d'autant plus que c'est la saison des fêtes de fin d'année, qui a elle-même un impact sur les données", a détaillé Oren Klachkin.

Les analystes de Moody's ont, eux, récemment abaissé leur prévision de croissance pour le 1er trimestre à cause d'Omicron, tablant sur environ 2%, contre 5% anticipés auparavant.

- "Amplifié par Omicron" -

Cette "peur de la contagion" et la baisse des réservations dans les restaurants "ne sont qu'une partie de l'équation", a averti l'économiste Diane Swonk, de Grant Thornton, dans un tweet.

Il est désormais compliqué de trouver de la main-d'oeuvre à cause du nombre de personnes malades, "ce n'est pas nouveau, juste amplifié par Omicron", souligne l'économiste.

Ce manque de travailleurs, dû aux très nombreuses mises en quarantaine après un test positif ou un contact avec une personne infectée, risque de paralyser une large partie de l'économie.

"Nous voyons le début de ce que je crains, et clairement les CDC aussi", à savoir "une augmentation du nombre de personnes malades, et qui sont donc dans l'incapacité de faire fonctionner les services, même essentiels".

Le transport aérien connaît ainsi des jours difficiles, avec des annulations par milliers, tant le nombre de personnels navigants placés à l'isolement est élevé, au moment même où les Américains se déplacent massivement pour les fêtes de fin d'année.

Pour limiter les absences, l'administration de Joe Biden a ainsi décidé lundi de réduire la durée de quarantaine recommandée de dix à cinq jours.

Car ce manque de main-d'oeuvre risque d'aggraver une situation qui dure depuis des mois: il n'y a pas assez de travailleurs aux Etats-Unis pour remplir tous les postes vacants, notamment en raison des très nombreux départs anticipés en retraite depuis le début de la pandémie.

- Impact "modeste" sur l'inflation -

"Nous prévoyons que le marché du travail continuera de se redresser en 2022, avec environ 5 millions de nouveaux emplois créés, soit un peu plus de 400.000 par mois", anticipe Nancy Vanden Houten, économiste pour Oxford Economics.

Cependant, souligne-t-elle, "cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de pénurie dans certains secteurs".

Le taux de chômage et le nombre d'emplois créés aux Etats-Unis en décembre seront annoncés le 7 janvier.

Certains économistes craignent aussi que ces perturbations n'aggravent une inflation qui est au plus haut depuis 1982, le variant perturbant la fabrication et le transport à l'échelle de la planète.

"Il existe un risque réel que les variants soient désormais plus inflationnistes que désinflationnistes", détaille Diane Swonk. Cependant, dans un premier temps, la hausse des prix des services et de l'énergie "pourrait s'atténuer" avec une demande en baisse.

Mark Zandi, chef économiste pour Moody's, mise lui sur un impact "modeste" d'Omicron sur l'inflation.

"Les entreprises ont fait des progrès significatifs pour atténuer les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement mondiale", souligne-t-il.

Par ailleurs, "même si plus de travailleurs tombent malades (...), ils devraient, étant moins sévèrement touchés, reprendre le travail plus rapidement, d'autant plus que les CDC ont récemment réduit la période d'isolement recommandée".