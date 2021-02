Open d'Australie: Humbert éliminé par Kyrgios après avoir eu 2 balles de match

Ugo Humbert (34e mondial) s'est offert deux balles de match face à Nick Kyrgios (47e), mercredi au 2e tour de l'Open d'Australie, mais c'est l'Australien qui s'est finalement imposé devant un public chaud bouillant 5-7, 6-4, 3-6, 7-6 (7/2), 6-4.

"C'est un sacré joueur", a déclaré Kyrgios au sujet de Humbert après 3h25 de combat sur le court préféré de l'Australien, le John Cain, où il sait pouvoir compter sur un soutien inconditionnel et très bruyant du public.

"C'est un des joueurs qui ont le plus progressé l'an dernier et on voit pourquoi: il joue un tennis incroyable", a ajouté Kyrgios. Lui-même n'avait plus joué de match complet l'an dernier après l'Open d'Australie: il avait mis un terme prématuré à son seul autre duel, en février à Acapulco, en abandonnant après la perte du 1er set face à... Humbert.

Mercredi, pour la première fois depuis un an, un match de tennis s'est joué dans une ambiance de Coupe Davis à l'ancienne, devant plusieurs milliers de spectateurs.

"Avant tout, vous avez été super, a-t-il lancé au public. J'ai beaucoup pensé à toute la merde que j'allais recevoir si je perdais ce match. Honnêtement, je ne sais pas comment j'ai réussi. Je n'ai pas les mots. C'est un des matches les plus fous que j'aie joués".

Car Humbert s'est procuré deux balles de match dans le quatrième set à 5-4, mais il n'a pu conclure. Le Français a ensuite lui-même sauvé, sur son service, une balle de match à 5-3 dans la dernière manche: il est revenu à 5-4, mais l'Australien qui servait ensuite pour le match n'a pas laissé passer sa chance.

"Ce que j'avais pour moi, c'est l'expérience, en particulier sur ce court. Alors j'ai essayé de le faire jouer", a expliqué Kyrgios.

Au prochain tour, il affrontera le N.3 mondial Dominic Thiem, finaliste l'an dernier et vainqueur en septembre à l'US Open de son premier tournoi du Grand Chelem.

"C'est l'un des meilleurs au monde, il a pris deux sets à Novak (Djokovic) en finale l'an dernier. Mais je ne veux pas encore y penser: j'ai d'abord un match de double demain", a conclu l'Australien.