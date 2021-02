Open d'Australie: Serena Williams bat Halep et rejoint Osaka en demi-finales

Serena Williams (11e mondiale) s'est montrée très forte physiquement et mentalement mardi pour éliminer Simona Halep (2e) en deux sets 6-3, 6-3, et rejoindre la Japonaise Naomi Osaka (3e) en demi-finales de l'Open d'Australie.

"C'est mon meilleur match du tournoi, sans aucun doute, s'est félicitée l'Américaine. Je jouais contre la 2e mondiale, donc je savais qu'il fallait que je fasse mieux (que jusque-là). Et c'est ce que j'ai fait, j'en suis très contente."

Williams a cédé sa mise en jeu à plusieurs reprises dans chaque manche.

"En début de partie, j'ai fait beaucoup de fautes directes sur les jeux perdus et je savais que je pouvais mieux jouer. Alors je me suis accrochée", a-t-elle reconnu.

Dans la première manche, elle a laissé Halep revenir à hauteur alors qu'elle menait 2-0. Mais elle a réussi un nouveau break pour se détacher 4-2 et tenir son service jusqu'à la fin du set.

Dans la seconde, c'est la Roumaine qui s'est détachée 2-0 mais Williams a recollé immédiatement. Les joueuses se sont de nouveau échangé les mises en jeu jusqu'à 3-3.

L'Américaine a alors donné un coup de collier et s'est montrée extrêmement performante en défense pour faire de nouveau le break et mener 4-3 au terme d'un point très accroché. Elle a ensuite enchaîné les deux jeux suivants.

"L'an dernier, mon entraîneur (Patrick Mouratoglou) m'a dit qu'il fallait que je m'améliore en défense. On a eu beaucoup de temps pour la travailler. Mais pas ici en Australie où je n'ai fait qu'essayer de récupérer physiquement (d'une douleur à l'épaule)", a-t-elle souligné.

A 39 ans, la cadette des sœurs Williams jouera sa neuvième demie à Melbourne. A chaque fois lors des huit précédentes, l'Américaine s'est qualifiée pour la finale. Et sept fois, elle a remporté le titre (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 et 2017).

Mais Osaka a remporté tous les tournois du Grand Chelem dont elle avait atteint les quarts de finale (US Open 2018 et 2020, et Open d'Australie 2019).

"Elle est super forte sur le court et d'une grande inspiration en dehors. Je l'ai regardée jouer, je suis persuadée qu'elle m'a regardée", a commenté Williams.