Patrick Balkany, l'ancien "baron" omnipotent de Levallois

Surnommé "le baron des Hauts-de-Seine", Patrick Balkany, renvoyé lundi en prison dans une affaire de fraude fiscale, est un proche historique de Nicolas Sarkozy, qui a dirigé durant plus de 30 ans la ville de Levallois-Perret en banlieue de Paris.

A 73 ans, Patrick Balkany est entré lundi à la mi-journée à la prison de Fleury-Mérogis (Essonne). Il avait été détenu à la prison de la Santé à Paris du 13 septembre 2019 - date de sa condamnation pour fraude fiscale - au 12 février 2020, quand il avait été libéré pour raisons de santé, sous contrôle judiciaire léger.

S'il retourne en prison, après la révocation de son bracelet électronique, c'est pour de multiples manquements à ses obligations.

Le couple Balkany n'a "jamais accepté les contraintes inhérentes à la détention à domicile sous surveillance électronique", a estimé la cour d'appel de Rouen, soulignant également qu'ils n'ont pas "payé les sommes dues aux finances publiques".

Patrick Balkany et son épouse Isabelle, 74 ans, doivent 5,3 millions d'euros au fisc, outre une somme de 766.759 euros propre à Mme Balkany, hospitalisée encore lundi "pour raisons physiques et psychologiques" selon son avocat.

"C'est impossible qu'ils respectent quelque chose", a commenté auprès de l'AFP Arnaud de Courson, opposant (DVD) historique aux Balkany à Levallois. "Cela ne sert à rien de les renvoyer en prison, on en fait des martyrs car ce seront toujours des grandes gueules".

Démis de son mandat de maire en 2019, puis condamné en appel en 2020 à trois ans de prison ferme et dix ans d'inéligibilité pour une fraude fiscale estimée à 4 millions d'euros, M. Balkany tente toujours de conserver un poids à Levallois, même s'il désavoue désormais la maire LR Agnès Pottier-Dumas.

"Il n'a pas de mainmise, c'est psychologique pour lui, il a l'impression de compter encore", dit à l'AFP David-Xavier Weïss, premier adjoint et ancien proche de Patrick Balkany. Les habitants ont "encore beaucoup d'affect pour lui mais il est allé trop loin".

- Maire pendant 31 ans -

Fils d'immigré hongrois survivant d'Auschwitz et ayant fait fortune dans le textile, Patrick Balkany est né à Neuilly en 1948.

Elu pour la toute première fois en 1983 à Levallois, il est indissociable de son épouse depuis 1976. En 31 ans de mandat, Isabelle Balkany a toujours été sa première adjointe et l'a même remplacé dans le rôle de maire quand il était détenu.

Le couple a régné en maître sur Levallois grâce à une offre de services hauts de gamme (crèches, conservatoire, piscine avec sauna et jacuzzi), dispensant généreusement cadeaux et voyages aux seniors et enfants.

Leurs électeurs les créditent d'avoir fait de Levallois, ancienne banlieue rouge tenue par les communistes, une commune résidentielle cossue où les friches industrielles ont laissé la place aux résidences de standing.

D'autres critiquent endettement et clientélisme, et ses opposants ont souvent brocardé les méthodes peu démocratiques d'un maire qui n'hésitait pas à leur couper le micro en conseil municipal.

M. Balkany a été un très proche de l'ancien président Nicolas Sarkozy qui disait en 2019 avoir de "la peine" pour son "ami d'enfance" incarcéré.

L'ex-maire de Levallois a toujours véhiculé l'image d'un élu haut en couleur, sulfureux et ami des stars, tels le chanteur Johnny Hallyday et le directeur de cabaret Michou aujourd'hui décédés. Avant de se lancer dans la politique, il avait brièvement tenté d'embrasser une carrière d'acteur.

Patrick Balkany, qui a également siégé à l'Assemblée nationale (1988-1997 et 2002-2017), avait dû mettre sa carrière politique entre parenthèses en 1996 quand il avait été condamné avec sa femme à 15 mois de prison avec sursis, 30.000 euros d'amende et deux ans d'inéligibilité pour avoir affecté trois employés de mairie à l'entretien de leurs domiciles de Levallois et Giverny (Eure).

En 2001, il avait cependant reconquis la mairie, après un exil dans les Caraïbes.

Patrick Balkany attend encore de connaître sa peine pour "blanchiment aggravé" après avoir été reconnu coupable en appel en 2020. Il reste mis en examen à Nanterre dans différentes affaires, notamment pour "détournement de fonds publics" pour avoir utilisé des chauffeurs de Levallois à des fins personnelles.